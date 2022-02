Desde 2019, Fortaleza e Ceará empatam no primeiro Clássico-Rei do ano

Fortaleza e Ceará se enfrentam para o primeiro Clássico-Rei de 2022, neste sábado, 5. A vitória é importante para as duas equipes, entretanto, o empate tem persistido entre Tricolor e Alvinegro nos duelos de estreia. Desde 2019, o Clássico-Rei que abre o ano termina com igualdade no placar.

O primeiro Clássico-Rei de 2019, válido pelo Campeonato Cearense, acabou em 0 a 0. As equipes se enfrentaram no dia 10 de março de 2019 pela sexta rodada da segunda fase do Estadual.

Em 2020, pela Copa do Nordeste, Ceará e Fortaleza empataram em 1 a 1. O Vovô saiu na frente com gol de Klaus aos 32 minutos do primeiro tempo. Na etapa complementar, Osvaldo igualou o placar. A partida aconteceu no dia 1° de fevereiro de 2020 na segunda rodada do certame regional.

Na temporada passada, os times não saíram do 0 a 0 no confronto de estreia. O jogo foi disputado pela quarta rodada do Nordestão no dia 20 de março de 2021. No sábado, 5, Alvinegro e Tricolor voltam a se encontrar pela Copa do Nordeste, às 17h45min, na Arena Castelão, no primeiro Clássico-Rei do ano.

Neste início de ano, o Fortaleza soma triunfos sobre o Sousa-PB (5 a 0) e Floresta (2 a 0). O Ceará também estreou com vitória sobre o Sergipe (1 a 0), mas sem 13 jogadores à disposição.



