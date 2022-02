Companheiros de clube recentes vão se encontrar de lados opostos no Clássico-Rei

O Clássico-Rei deste sábado, 5, válido pela Copa do Nordeste, vai colocar frente a frente, como adversários, jogadores que na temporada passada foram companheiros de clube.

Isso acontece porque, ao se reforçarem para o ano de 2022, Fortaleza e Ceará beberam da mesma fonte algumas vezes. Das quatro situações possíveis, pelo menos três têm boas chances de se concretizar.

A primeira e mais provável é a de Fernando Miguel e Zé Roberto. Goleiro e atacante foram titulares do Atlético-GO em 2021. Se no Dragão jogavam distante um do outro em campo, agora, na condição de adversários, tendem a travar duelos diretos.

Outro embate esperado é o de Victor Luís e Lucas Lima. Os dois estiveram juntos no Palmeiras por três anos, até que o meia deixou o Verdão por empréstimo e acertou com o Fortaleza em agosto do ano passado, retornando para a atual temporada, novamente por empréstimo. Já o lateral-esquerdo acertou com o Ceará, onde já tinha jogado em 2015.

Como Lucas Lima vem de dois bons jogos com a camisa tricolor e Bruno Pacheco está no departamento médico do Vovô, é bem provável que os dois se encontrem em campo no Clássico.

O Bahia foi uma das fontes da qual os dois gigantes cearenses beberam na busca por reforços. O Alvinegro trouxe o lateral-direito Nino Paraíba, enquanto o Tricolor apostou no lateral-esquerdo Juninho Capixaba. O primeiro, em tese, será titular no Ceará, enquanto o outro, apesar de já ter atuado bem pelo Leão, não deve ganhar a posição de ala-esquerdo, mas tende a entrar constantemente, por isso não é difícil que os dois se enfrentem neste sábado.

Existe ainda uma quarta situação, porém mais improvável. Trata-se do atacante Erick, do Vovô, e o zagueiro Wagner Leonardo, que chegou ao Fortaleza, foram companheiros de clube no Náutico, até julho do ano passado, até que o defensor voltou para o Santos e o ponta terminou seu contrato e foi comprado junto ao Braga-POR pelo Ceará.

Para o Clássico-Rei deste sábado, porém, Erick é dúvida e é pouco provável que Wagner Leonardo seja lançado a campo.

O primeiro duelo entre Fortaleza e Ceará em 2022 está marcado para iniciar às 17h45min, no Castelão.



