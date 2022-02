FutCast analisa os testes de Vojvoda no Fortaleza antes do Clássico-Rei

O meio de campo foi o principal setor para experimentos do treinador antes do Clássico-Rei, que será disputado neste sábado, 5, em duelo válido pela Copa do Nordeste

O técnico Juan Pablo Vojvoda usou os dois primeiros jogos do Fortaleza em 2022 para fazer testes na equipe. O meio de campo foi o principal setor para experimentos do treinador antes do Clássico-Rei, que será disputado neste sábado, 5, em duelo válido pela Copa do Nordeste. O FutCast, podcast do O POVO, debateu sobre o assunto. Ouça abaixo:

