Tabela do Brasileirão 2022: Ceará e Fortaleza disputam Clássico-Rei na terceira rodada

Após realização do Conselho técnico, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira, 2, a tabela da Série A do Brasileirão de 2022. Iniciando em abril, a competição vai até o dia 13 de novembro.

O Ceará irá estrear diante do Palmeiras fora de casa, enquanto o Fortaleza irá receber o Cuiabá na primeira rodada. As duas equipes cearenses se enfrentam em primeiro Clássico-Rei do certame já na terceira rodada, que deve ocorrer entre os dias 23 e 25 de abril. O jogo terá como mandante o Tricolor do Pici. No returno, os times duelam na 22ª rodada, datada para ocorrer entre os dias 13 e 15 de agosto, com mando de campo do Alvinegro de Porangabuçu.

Confira tabela com as 10 primeiras rodadas de Ceará e Fortaleza no Brasileirão:

Ceará



1ª rodada - dias 9 a 11/4 - Palmeiras x Ceará



2ª rodada - dias 16 a 18/4 - Ceará x Botafogo



3ª rodada - dias 23 a 25/4 - Fortaleza x Ceará



4ª rodada - dias 30/4 a 2/5 - Ceará x RB Bragantino



5ª rodada - dias 7 a 9/5 - Athletico-PR x Ceará



6ª rodada - dias 14 a 16/5 - Ceará x Flamengo



7ª rodada - dias 21 a 23/5 - Santos x Ceará



8ª rodada - dias 28 a 30/5 - São Paulo x Ceará



9ª rodada - dias 4 a 6/6 - Ceará x Coritiba



10ª rodada - dias 8 a 9/6 - América-MG x Ceará

Fortaleza



1ª rodada - dias 9 a 11/4 - Fortaleza x Cuiabá



2ª rodada - dias 16 a 18/4 - Internacional x Fortaleza



3ª rodada - dias 23 a 25/4 - Fortaleza x Ceará



4ª rodada - dias 30/4 a 2/5 - Corinthians x Fortaleza



5ª rodada - dias 7 a 9/5 - Fortaleza x São Paulo



6ª rodada - dias 14 a 16/5 - Botafogo x Fortaleza



7ª rodada - dias 21 a 23/5 - Fortaleza x Fluminense



8ª rodada - dias 28 a 30/5 - Fortaleza x Juventude



9ª rodada - dias 4 a 6/6 - Flamengo x Fortaleza



10ª rodada - dias 8 a 9/6 - Fortaleza x Goiás

