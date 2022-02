Tabela detalhada da Copa do Brasil: veja as datas dos jogos de Ceará, Ferroviário e Icasa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil. Desta forma, Ceará, Ferroviário e Icasa, representantes cearenses nesta etapa da competição, tiveram datas e horários das partidas definidas. O Fortaleza só entra no certame a partir da terceira fase.

A primeira fase tem início a partir do dia 22 de fevereiro, mas o trio cearense só começa a entrar em campo em março. O Ceará enfrenta o São Raimundo-RR em 2 de fevereiro (quarta-feira), às 21h30min, no estádio Canarinho, em Boa Vista-RR. O duelo será transmitido pelo Sportv.

No mesmo dia, o Icasa encara a Tombense às 15h30min. O Verdão da Vila Manoel Sátiro será o mandante da partida. O local do jogo ainda será definido. O confronto não terá transmissão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto FutCast analisa estreia do atacante Zé Roberto pelo Ceará

Ceará inicia venda de ingressos para Clássico-Rei

O Ferroviário encara o Nova Venécia-ES no dia 3 de fevereiro (quinta-feira), às 15h30min, no estádio Zenor Rocha, no Espírito Santo. A partida não terá transmissão.

Na primeira fase, Ceará e Ferroviário, que serão visitantes, têm a vantagem de jogar pelo empate para se classificar. O Icasa, que atuará em casa, precisa vencer o rival mineiro para avançar na competição.

Para a segunda fase, os times cearenses já sabem quem podem enfrentar. Avançando, o Vovô vai encarar o vencedor de Tuna Luso-PA x Novorizontino-SP; o Ferrão enfrentará o vencedor de União Rondonópolis-MT x Atlético-GO; o Verdão terá pela frente o vencedor de Moto Club-MA x Chapecoense.

Assim como ocorre na fase inicial, os duelos da segunda etapa são definidos em jogos únicos, mas, em caso de igualdade, a decisão é nos pênaltis.

A CBF reservou quatro datas para a segunda fase: 9, 10, 16 e 17 de março.

A partir da terceira fase, os duelos são disputados com ida e volta. As datas previstas são 20 e 21 de abril e 11 e 12 de maio.

Na quarta fase, a CBF reservou duas datas: 22 e 23 de junho. Na quinta, são quatro datas disponíveis: 27 e 28 de julho e 17 e 18 de agosto.

As semifinais estão previstas para os dias 24 de agosto e 14 de setembro, enquanto as finais para 12 de outubro e 19 de outubro.

Principal competição no modelo eliminatório do país, a Copa do Brasil tem sete fases, com a final prevista para o dia 19 de outubro. Além dos 80 que estreiam na primeira fase, os nove representantes brasileiros na Libertadores — Palmeiras-SP, Athletico-PR, Atlético-MG, Flamengo-RJ, Fortaleza, Corinthians-SP, RB Bragantino-SP, Fluminense-RJ e América-MG — e os atuais campeões da Série B do Campeonato Brasileiro — Botafogo-RJ —, Copa do Nordeste — Bahia-BA — e Copa Verde — Remo-PA — integram o torneio a partir da terceira fase, totalizando 92 participantes.



Tags