Ferroviário vence o Iguatu e engata quarta vitória consecutiva no Estadual

Em jogo válido pela primeira partida do returno do Campeonato Cearense, o Ferrão venceu o Iguatu por 1 a 0 no Elzir Cabral

O Ferroviário derrotou o Iguatu por 1 a 0 na tarde deste domingo, 30, em jogo disputado na Vila Olímpica Elzir Cabral, válido pela oitava rodada do Campeonato Cearense. O gol do Ferrão foi marcado por Edson Cariús no segundo tempo. É a quarta vitória consecutiva do Tubarão no Estadual, que segue na cola do líder Caucaia.

Com o resultado, o Ferroviário segue na segunda posição com 18 pontos, atrás somente da Raposa, seu próximo adversário na competição. Já o Iguatu acumula a terceira derrota em três jogos e permanece na sexta colocação com sete pontos.

Em jogo truncado, Ferroviário e Iguatu não fizeram bom primeiro tempo no Elzir Cabral. Com maior posse de bola, o Ferrão não criou muitas oportunidades claras de gol, sendo a melhor chance da equipe nos acréscimos. Após boa triangulação, Edson Cariús cabeceou com perigo para a meta adversária, obrigando o goleiro Léo a jogar para escanteio. Fechando muito bem as linhas, o Azulão apostava nos contra-ataques, mas também não teve êxito na estratégia e a partida foi para o intervalo com o zero no placar.

Assim como na primeira etapa, o Ferroviário teve o domínio da partida e parecia estar mais perto de abrir o placar. Criando boas oportunidades, o time de Anderson Batatais insistia pelo gol. E a insistência deu resultado. Aos 21 minutos, Wandson recebeu cruzamento da direita e ajeitou de cabeça para o artilheiro Edson Cariús, que dentro da pequena área só precisou escorar para a rede e inaugurar o marcador.

Atrás no placar, o Iguatu até tentou sair mais para o jogo em busca do empate, mas não conseguiu furar a defesa do Tubarão e a partida terminou em vitória por 1 a 0 para os donos da casa.

Artilheiro isolado, Edson Cariús marcou pela sétima vez no campeonato e é o principal responsável pela boa fase do ataque do Ferrão, que tem a melhor pontaria da competição com 17 gols marcados.

O Ferroviário volta a campo na próxima quarta-feira, 2, em confronto direto contra o líder Caucaia no estádio João Ronaldo, às 16 horas. Já o Iguatu recebe o Pacajus na mesma data no Morenão, às 19 horas.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

