Obras na Arena Romeirão chegam a 94% de conclusão

Com capacidade para receber mais de 17 mil torcedores, estádio localizado em Juazeiro do Norte deve ser entregue no final de março deste ano

As obras de modernização da Arena Romeirão estão 94% concluídas. Localizada em Juazeiro do Norte, a praça esportiva de aproximadamente 47 mil metros quadrados, com capacidade para receber mais de 17 mil torcedores, segue com obras avançadas. A expectativa é que o equipamento seja entregue até o final de março deste ano.

Ao todo, foram investidos R$ 90 milhões pelo Governo do Estado do Ceará no estádio. Na semana que passou, em entrevista à rádio CBN Cariri, o superintendente de obras públicas do Estado, Quintino Vieira, da Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP-CE), detalhou que o gramado do campo de jogo e o gramado sintético do entorno do campo já estão concluídos, além de toda a parte de concreto, da área destinada à imprensa e dos camarotes.

As obras no estacionamento do local tinham previsão para serem iniciadas na próxima semana, de acordo com Quintino. Além disso, a parte de iluminação do estádio falta ser finalizada. Ao todo, serão 17.447 locais para o público assistir aos jogos sentado, com previsão de que o Romeirão seja inaugurado no final de março deste ano. "Estamos trabalhando para isso", pontuou Quintino Vieira.

