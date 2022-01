Icasa encerra jejum e vence a primeira no Estadual; Caucaia mantém vantagem no topo

Em rodada que marcou o fim do jejum de vitórias de algumas equipes no Campeonato Cearense, o Icasa derrotou o Maracanã por 3 a 2 em jogo válido pela sexta rodada no estádio Domingão, nesta segunda-feira, 24. Foi a primeira vitória do Verdão do Cariri no campeonato. O Atlético Cearense também encerra sequência negativa diante do Crato; Caucaia superou o Iguatu e mantém vantagem na liderança; Ferroviário goleia Pacajus.

Sobre o assunto Ranking da IFFHS coloca o Ceará entre os 100 melhores clubes do mundo em 2021; Fortaleza aparece em 156º

Lamar Lima não é mais o técnico do Crato

Ferroviário goleia o Pacajus por 4 a 1 e conquista a segunda vitória seguida no Cearense

Em começo de jogo movimentado, o Maracanã abriu o placar com Lucão logo aos 10 minutos. Após cobrança de falta de Nael, o zagueiro só precisou escorar de cabeça para marcar. Porém, ao que parecia se desenhar em um mais jogo com dificuldades para o Verdão do Cariri, se transformou em um poder de reação da equipe até antes não vista no campeonato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

E não demorou muito para os visitantes reagirem. Aos 12 minutos, Filipi cobrou escanteio e a bola bate em Corrêa e em seguida resvala em Nanin Cearense e entra, marcando um gol contra e igualando a partida. E três minutos depois, o Icasa virou com o atacante Gustavo. Após receber um lançamento em profundidade, Gabriel cruzou da direita para o camisa nove finalizar de primeira no contrapé do goleiro e colocando o Verdão em vantagem.

A equipe de Sidney Moraes não se abalou com o gol sofrido e conseguiu a virada em apenas cinco minutos, dando um fim à seca de gols do time na competição. A partir de então, o Icasa controlou o resto do primeiro tempo e foi para o intervalo com a vantagem no placar.

E assim como na primeira etapa, não demorou para sair gols no segundo tempo. Aos seis minutos, Filipi cobrou escanteio e dessa vez encontrou Gustavo, que venceu a disputa com o goleiro e o defensor adversário para ampliar a vantagem do Icasa.

Mas ao que se encaminhava para uma vitória tranquila do Verdão do Cariri, se transformou em emoção na reta final. Juninho Quixadá aproveitou uma sobra pelo lado esquerdo e cruzou de primeira para Nael só empurrar para as redes aos 31 minutos e recolocar o Maracanã na partida.

Exercendo uma pressão no fim do jogo, o Maracanã quase empata em bola na trave aos 49 minutos. Aproveitando um desvio involuntário da defesa, o zagueiro Nanin Cearense quase se redimiu ao disputar a bola com o goleiro e acertar o poste adversário. Na disputa, o defensor permaneceu no gramado sentindo dores, mas o juiz nada marcou.

Com o resultado, o time de Sidney Moraes conquista a primeira vitória no Estadual e põe fim à sequência negativa com um belo desempenho contra os donos da casa. A vitória serviu para o Icasa sair da zona de rebaixamento, ficando na sexta colocação com cinco pontos. Já o Maracanã não vence há três jogos e se distancia do líder Caucaia com nove pontos e ainda na terceira colocação.

No Mirandão, o Atlético Cearense superou o Crato por 2 a 0 e também conquistou a primeira vitória na competição. Os gols foram marcados por Michael e Romarinho, ambos no segundo tempo. O placar colocou a Águia da Precabura na penúltima posição com quatro pontos, empurrando a equipe do Cariri para a última posição da tabela com a mesma pontuação. Com o mesmo saldo de gols, o segundo critério de desempate são os gols marcados.

Abrindo os jogos das 19 horas, o Ferroviário goleou o Pacajus fora de casa por 4 a 1. Os gols do Tubarão da Barra foram marcados por Edson Cariús, Roni, Edson (contra) e André Baumer. Canga descontou para os mandantes. O placar elástico permitiu ao Ferroviário se isolar na segunda posição com 12 pontos e seguir na cola do líder Caucaia. A derrota manteve o Cacique do Vale em quarto na tabela.

Fechando a rodada, o Caucaia engatou a quarta vitória consecutiva após superar o Iguatu no Morenão por 2 a 1. Vanderlan e Yuri Tanque fizeram os gols para a Raposa; Otacílio Marcos descontou para o Azulão na reta final. O resultado manteve o time de Roberto Carlos na liderança com 16 pontos, quatro a mais que o vice-líder Ferroviário. O Iguatu volta a perder no campeonato e fica com sete pontos, na quinta posição.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

Tags