Ranking da IFFHS coloca o Ceará entre os 100 melhores clubes do mundo em 2021; Fortaleza aparece em 156º

A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) divulgou nesta semana o ranking dos melhores clubes do mundo em 2021. A pesquisa, que é realizada anualmente pelo órgão, aponta o Ceará como o 91º, enquanto o Fortaleza aparece em 156º.

O critério de avaliação é feito baseado em todas as competições que os clubes disputaram entre o dia 1 de janeiro e 31 de dezembro. As posições são baseadas na quantidade de pontos obtidos por cada equipe nas competições ao longo do ano. Triunfos na Copa Libertadores e Champions League, por exemplo, valem 14 pontos. Copa Sul-Americana — disputada pelo Vovô na temporada passada — e Liga Europa tem valor 12.

As competições nacionais também são contabilizadas de acordo com o seu peso, definidos através da posição dos clubes no ranking. Ou seja, caso muitos times brasileiros figurem nas primeiras posições, consequentemente o Brasileirão da Série A se torna melhor posicionado na avaliação da IFFHS. Os campeonatos mais fortes possuem peso 4.

O líder do ranking de 2021 foi uma equipe brasileira, o Palmeiras-SP. O clube paulista, bicampeão da Copa Libertadores (2020 e 2021), somou 322 pontos, seguido do Atlético-MG, campeão brasileiro, com 313. Na terceira colocação aparece o Manchester City-ING, comandado pelo treinador Pep Guardiola, com 300.

Nesta temporada, Ceará e Fortaleza disputarão competições internacionais e podem melhorar suas colocações ao final do ano. O Tricolor do Pici terá a Copa Libertadores entre os principais torneios de 2022, enquanto o Vovô disputará a Copa Sul-Americana pelo segundo ano consecutivo.

Confira o top 10 do ranking:

1: Palmeiras - 322 pontos

2: Atlético-MG-BRA - 313 pontos

3: Manchester City-ING - 300 pontos

4: Chelsea-ING - 289 pontos

5: Flamengo-BRA - 289 pontos

6: Dínamo Zagreb-CRO - 282 pontos

7: Bayern de Munique-ALE - 271 pontos

8: Real Madrid-ESP - 262 pontos

9: Ajax-HOL - 261 pontos

10: Athletico-PR-BRA - 252 pontos

