Lamar Lima não é mais o técnico do Crato. O anúncio foi feito pelo clube neste sábado, 22. Junto com o treinador, deixaram o clube o auxiliar técnico Rafael Pinheiro, o preparador físico Ewilton Cordeiro e o preparador de goleiros Yuri Naassom. Lamar havia entregado o cargo após a derrota por 3 a 1 para o Iguatu na sexta-feira, 21.



"Desejamos sucesso em sua carreira e que em outros momentos retorne ao Crato EC para nos dar mais alegrias", afirmou o Crato sobre Lamar, em nota. O clube também agradeceu os serviços prestados pelos demais profissionais que deixaram o Crato desejou sucesso.



Em sua conta no Instagram, o treinador também anunciou a saída. Ele agradeceu ao presidente do clube, Ivan Barros, e à torcida do time. Lamar ainda relembrou a conquista da vaga para a Série D 2022 e disse que vai continuar torcendo para que o Crato permaneça na Primeira Divisão do Campeonato Cearense.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Azulão da Princesa é o sexto colocado da primeira fase do Cearense, com quatro pontos — dois a mais que o primeiro time na zona do rebaixamento, o Icasa. Em cinco jogos, o Crato venceu um, empatou outro e perdeu três jogos.



Sobre o assunto MPCE encaminha pedidos de investigação às supostas manipulações de resultado de jogos

Caucaia vence mais uma e dispara na liderança; confira os jogos da rodada

O clube ainda vive uma crise nos bastidores devido a denúncias de manipulação de resultados. Em entrevistas, o próprio treinador Lamar Lima citou o "tumulto" causado pelas acusações como tendo impacto no psicológico dos jogadores.



O Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor) do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) pediu à Promotoria de Justiça do Crato a instauração de inquérito para investigar possíveis manipulações. Entre os jogos investigados está Caucaia 3 x 1 Crato, disputado na última terça-feira, 18. O Crato nega qualquer irregularidade.



Tags