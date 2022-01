Após cinco jogos, Icasa ainda não marcou gols no Campeonato Cearense

O Icasa foi derrotado no estádio Elzir Cabral nesta sexta-feira, 21, contra a equipe do Ferroviário pelo placar de 2 a 0. É a terceira derrota da equipe no campeonato e o quinto jogo sem marcar gols. Ineficiência do ataque do Verdão o coloca na penúltima posição da tabela, com apenas dois pontos somados.

Apesar de não ser a equipe com a pior defesa, o Icasa ainda sofre para balançar as redes no Estadual, fato que evidencia as carências do time no setor de criação. Contra o Ferroviário, as melhores chances da equipe foram em bolas paradas, e mesmo assim não levou perigo à meta adversária.

A seca de gols do Verdão do Cariri lembra a campanha durante a segunda fase da equipe no Cearense 2021. Naquela ocasião, o time balançou as redes somente uma vez em sete partidas, ocupando a sétima colocação com apenas uma vitória na trajetória e ficando de fora das fases finais.

A saída dos atletas e comissão técnica que formaram a base do time campeão da Taça Fares Lopes na temporada passada pode ser a causa do baixo poder de fogo da equipe do Cariri neste início de Campeonato Cearense. Na campanha do título, o Icasa teve o melhor ataque, com 14 gols marcados, e também o artilheiro, Rhuann, assinalando quatro vezes.

A reformulação de um novo elenco e comissão técnica há menos de dois meses entre as duas competições se transformou em um verdadeiro teste de fogo para a diretoria do Verdão. Com pouco tempo de treinamento e adaptação, o clube mostra em campo o atraso técnico e tático em relação aos seus adversários e torna o principal objetivo a fuga da zona de rebaixamento e a permanência na elite do Estadual.

Restando ainda nove rodadas para o fim da primeira fase, ainda há tempo para o Icasa sobreviver e criar um modelo de jogo que favoreça o ataque, mas sem que a defesa fique ainda mais exposta. O time também anda de mãos dadas com a estatística negativa de um gol sofrido por jogo.

Na próxima rodada, o Icasa encara o Maracanã em boa fase no campeonato no estádio Domingão, às 15 horas. Até lá, o treinador Sidney Moraes tentará buscar encerrar as estatísticas negativas da equipe e vencer a primeira partida no Estadual.

