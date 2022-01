Ferroviário bate o Icasa por 2 a 0 e volta a vencer pelo Cearense

No retorno ao Elzir Cabral, Tubarão da Barra venceu o Verdão do Cariri com gols marcados por Valderrama e Edson Cariús. Invicta, equipe coral ocupa momentaneamente a vice-liderança da competição. Já o Verdão do Cariri segue sem vencer no certame

No retorno da equipe à Vila Olímpica Elzir Cabral, o Ferroviário bateu o Icasa por 2 a 0, na tarde desta sexta-feira, 21, e voltou a vencer no Campeonato Cearense. Em jogo bastante equilibrado, o Tubarão da Barra foi mais eficiente que o Verdão do Cariri e conquistou a vitória com gols marcados pelo volante Valderrama, no primeiro tempo, e pelo centroavante Edson Cariús, nos minutos finais do jogo.

Com o resultado, a equipe coral segue invicta — duas vitórias e três empates — e ocupa momentaneamente a vice-liderança da competição, com nove pontos. Já a equipe alviverde segue sem vencer no campeonato e está na penúltima posição, com apenas dois pontos conquistados. O time comandado pelo técnico Sidney Moraes é o único clube sem marcar gols no certame estadual.

Na próxima rodada, o Ferroviário visita o Pacajus, no estádio João Ronaldo, na segunda-feira, 24, às 19 horas. No mesmo dias, às 15 horas, o Icasa visitao Maracanã no estádio Domingão, em Horizonte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A partida na Vila Olímpica começou movimentada, com as duas equipes impondo ritmo intenso e apostando nas jogadas em velocidade. Apesar do bom início de jogo, nem Ferroviário nem Icasa conseguiram criar boas chances de gol. Mesmo com o equilíbrio inicial, foram do Verdão do Cariri as melhores oportunidades de balançar as redes nos primeiros 25 minutos do confronto.

Na primeira construção de jogada coral, o Tubarão da Barra inaugurou o marcador. Éder Lima avançou pelo lado esquerdo do campo e tentou jogada com Edson Cariús, a bola passou pelo camisa nove, mas sobrou para o volante Valderrama, que invadiu a grande área e bateu de bico, no canto esquerdo do goleiro Tanaka, para abrir o placar para os donos da casa.

O gol animou a equipe coral, que teve boa oportunidade para ampliar a vantagem no placar aos 35 minutos da etapa inicial, novamente com Valderrama. Jogando como elemento surpresa, o volante infiltrou na grande área e finalizou de cabeça, mas a bola passou à direito do gol defendido pelo goleiro Tanaka.

No segundo tempo, a primeira chance foi do Ferroviário. Aos dez minutos, o atacante Gabriel Silva chegou perto de marcar o segundo gol coral. Em bela cobrança de falta, o camisa sete obrigou o goleiro do Verdão do Cariri tocar com as pontas dos dedos e desviar a bola para a linha de fundo.

Aos 16, foi a vez do Icasa assustar. Após cruzamento na área, a bola sobrou para Silvano, que bateu colocado, de fora da área, mas a finalização passou sobre o gol defendido por Jonathan. Aos 37, em nova cobrança de falta, desta vez do meia Mauri, o goleiro Tanaka precisou fazer ótima defesa para evitar o segundo gol dos donos da casa.

No minutos finais do jogo, veio o gol de alívio para o torcedor do Ferroviário. Mauri venceu o duelo contra a defesa do Icasa na linha de fundo e cruzou na medida para Edson Cariús. O centroavante coral dominiu de costas para o gol, virou sobre o zagueiro e bateu cruzado para balançar as redes e dar números finais ao jogo.

Ficha Técnica - Ferroviário x Icasa

Ferroviário

3-5-2: Jonathan; Marquinho Carioca (Roni), Vitão, André Baumer; Éder Lima, Lucas Gonçalves (Alemão), Emerson Souza, Valderrama (Wandson), Mauri; Gabriel Silva (Paulista) e Edson Cariús (André Magno). Técnico: Anderson Batatais

Icasa

4-3-3: Tanaka; Baré, Neguete, Gabriel e Anderson Cachorrão; Leandro Mendes, Guidio (Denilson) e Leleu; Silvano (Raimundinho), Gustavo e Aaron (Lukinha). Técnico: Sidney Moraes

Local: Estádio Elzir Cabral, Fortaleza-CE

Data: 21/1/2022

Horário: 15 horas

Árbitro: Júnior Rodrigues-CE

Assistentes: Arnaldo Rodrigues de Souza-CE e Eleutério Felipe Marques Junior-CE

Cartões amarelos: André Baumer, Lucas Gonçalves, Emerson Souza, Valderrama e Edson Cariús (FER); Anderson Cachorrão, Guidio, Neguete e Sidney Moraes (ICA)

Gols: Valderrama (28 min/1ºT) e Edson Cariús (42 min/2ºT)



Tags