Ex-jogadores de Ceará, Fortaleza e Ferroviário reforçarão times na Copa do Nordeste; confira lista

Neste fim de semana começa a Copa do Nordeste 2022. Ceará, Fortaleza e Floresta disputam a atual edição. O trio cearense estreia nos dias 29 e 30 de janeiro. Ao todo, dezesseis equipes, divididas em dois grupos, miram o título da competição.

O Nordestão contará com a presença de jogadores que atuaram em times cearenses e hoje defendem outros clubes. Ex-Ceará, o atacante Leandro Carvalho foi anunciado no Náutico-PE este mês. Ele chega ao Timbu com contrato de empréstimo até o final de 2022. Outro ex-jogador do Alvinegro do Porangabuçu que reforça equipe nordestina é o volante Pedro Naressi. O Vovô emprestou o atleta ao Sport-PE até o fim desta temporada.

Campeão da Série B pelo Fortaleza, Jean Patrick chegou ao CRB-AL em 2021. No ano passado, o volante de 29 anos disputou 37 partidas pelo Galo da Praia e marcou dois gols. O centroavante Gustavo Coutinho reforça o Botafogo-PB nesta edição da Lampions. O Tricolor do Pici acertou empréstimo do atacante ao time paraibano até abril de 2022.

Ex-Ferroviário, Adilson Bahia é outro reforço do Belo para esta edição da Lampions. O atleta jogou no Tubarão da Barra e encerrou o ano no Caucaia. O meia Esquerdinha, que já teve passagem pelo Ferrão, foi contratado pelo Sousa-PB para a temporada 2022.

Outros atletas que disputarão a Copa do Nordeste já integraram mais de uma equipe cearense. É o caso de Eduardo Teixeira, hoje no Náutico. O meio-campista foi revelado no Fortaleza e se destacou jogando no Vovô. O atacante Siloé é outro exemplo. Contratado pelo Botafogo nesta temporada, o jogador possui passagens por Ceará e Ferroviário.

Confira lista de ex-jogadores de Ceará, Fortaleza e Ferroviário que disputarão a Copa do Nordeste 2022

Ex-Ceará



Alessandro (Botafogo-PB)

Leandro Carvalho (Náutico-PE)

Alan Uchôa (CRB-AL)

Marthã (CRB-AL)

Pedro Naressi (Sport-PE)

Ex-Fortaleza



Gustavo Coutinho (Botafogo-PB)

Hiago (Sergipe-SE)

Vinícius Del'Amore (Altos-PI)

Jean Patrick (CRB-AL)

Ex-Ferroviário



Adílson Bahia (Botafogo-PB)

Esquerdinha (Sousa-PB)

Ex-Ceará e Ex-Fortaleza



Eduardo Texeira (Náutico)

Ex-Ceará e Ex-Ferroviário



Siloé (Botafogo-PB)

