Estudo aponta Ceará e Fortaleza entre os 30 clubes mais valiosos do Brasil

O Alvinegro de Porangabuçu aparece na 24ª colocação, com valor estimado de R$ 292 milhões, enquanto o Tricolor do Pici figura na 18ª posição, com R$ 351 milhões

De acordo com um estudo realizado pela Sports Value, consultoria especializada em marketing esportivo e avaliação de marcas, divulgado na última quarta-feira, 19, Ceará e Fortaleza estão entre os 30 clubes mais valiosos do Brasil.

A pesquisa é realizada anualmente e se baseia na análise do patrimônio do clube, que refere-se ao dinheiro em caixa, estádio próprio e centro de treinamento, a importância da marca, englobando potencial de mercado, tamanho de torcida e receitas, além do valor do elenco, cujo estimativa é feita através do site Transfermarkt.

O Vovô aparece na 24ª posição, com valor estimado de R$ 292 milhões. Apesar do montante ser superior ao do estudo realizado em 2021 (R$ 259 milhões), o clube de Porangabuçu perdeu uma posição, sendo ultrapassado pelo Santa Cruz-PE, que soma R$ 295 milhões.

O Tricolor do Pici, por outro lado, subiu seis posições no ranking. Na temporada passada, o Leão figurou em 24º, com R$ 254 milhões, enquanto neste ano os comandados de Juan Pablo Vojvoda aparecem em 18º, com R$ 351 milhões.

No G-4 da lista estão Flamengo (R$ 2,692 bilhões), Palmeiras (R$ 2,349 bilhões), Corinthians (R$ 2,278 bilhões) e Atlético-MG (R$ 1,966 bilhões).

Veja o ranking completo:

1º - Flamengo: R$ 2,692 bilhões

2º - Palmeiras: R$ 2,349 bilhões

3º - Corinthians: R$ 2,278 bilhões

4º - Atlético-MG: R$ 1,966 bilhão

5º - Athletico-PR: R$ 1,785 bilhão

6º - Internacional: R$ 1,718 bilhão

7º - São Paulo: R$ 1,716 bilhão

8º - Grêmio: R$ 1,5 bilhão

9º - Fluminense: R$ 1,088 bilhão

10º - Santos: R$ 967 milhões

11º - Vasco: R$ 802 milhões

12º - Red Bull Bragantino: R$ 692 milhões

13º - Cruzeiro: R$ 635 milhões

14º - Botafogo: R$ 511 milhões

15º - Bahia: R$ 459 milhões

16º - América-MG: R$ 402 milhões

17º - Coritiba: R$ 396 milhões

18º - Fortaleza: R$ 351 milhões

19º - Sport: R$ 345 milhões

20º - Atlético-GO: R$ 340 milhões

21º - Guarani: R$ 300 milhões

22º - Ponte Preta: R$ 297 milhões

23º - Santa Cruz: R$ 295 milhões

24º - Ceará: R$ 292 milhões

25º - Náutico: R$ 287 milhões

26º - Goiás: R$ 239 milhões

27º - Paysandu: R$ 162 milhões

28º - Cuiabá: R$ 161 milhões

29º - Avaí: R$ 159 milhões

30º - Vitória: R$ 155 milhões

