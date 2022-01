Treinador de goleiros do Floresta usa bolas de futebol americano nos trabalhos

Adotando uma metodologia diferente da maioria dos times, o Floresta utiliza bolas de futebol americano no treinamento de goleiros pelo menos duas vezes na semana, como explica o preparador de goleiros Denis Gago. Segundo o treinador, as bolas ovais ajudam a melhorar o reflexo e a agilidade dos arqueiros em suas tomadas de decisões durante as partidas.

"Trabalhamos durante a semana com várias atividades variadas, seja ela dentro ou fora do campo, pois o goleiro precisa sempre estar preparado para quando estiver de baixo da meta, conseguir executar ações positivas. A bola de futebol americano utilizado para agregar mais reflexo e agilidade nas decisões dos arqueiros. O resultado deste treino será recompensado no decorrer da temporada", disse Denis Gago.

Na Copa do Mundo de 2010, a seleção do México também adotou essa metodologia para preparar os arqueiros da melhor maneira possível para não sofrerem com a Jabulani, a bola que ficou famosa por chamar a atenção dos jogadores devido à trajetória imprevisível dos chutes. Naquela ocasião, o preparador de goleiros da seleção mexicana era Alberto Aguilar.

No Brasil, a equipe do Noroeste-SP, de Bauru, também já adotou o método, que chamou a atenção nas redes sociais. Na época, o preparador de goleiros era Rodolfo Romano, que explicou as vantagens do treino com as bolas de futebol americano ao portal Globo Esporte-SP, em 2017.

“A dinâmica é simular um jogo com o gramado molhado de chuva, principalmente os gramados das novas arenas que já são molhados. A gente simula o quique com essa lona com água, e é onde a bola pega velocidade. Colocamos próximos do goleiro para que ele tenha reação”, explicou o treinador.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

