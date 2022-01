Futebol cearense terá duas equipes na fase eliminatória da Copinha

Fortaleza avançou com tranquilidade e o Ceará conseguiu se classificar na última rodada; Floresta, com um grupo complicado, ficou pelo caminho, mas fez bom papel

O futebol cearense terá Ceará e Fortaleza como representantes na fase eliminatória da Copa São Paulo De Futebol Júnior. O Tricolor avançou em primeiro do grupo 16, enquanto o Alvinegro passou em segundo no grupo 18. O Floresta, que caiu em um grupo complicado, ficou pelo caminho, terminando em terceiro lugar no grupo 29.

Ceará e Fortaleza eram os favoritos de seus respectivos grupos e confirmaram as vagas, mesmo com o Vovô passando por um drama na última rodada. Já o Floresta, havia caído em um grupo bem complicado com o Flamengo-RJ e os donos da casa Oeste-SP e tinha uma missão difícil, mas fez um bom papel.

O Fortaleza foi a equipe cearense mais consistente desta primeira fase, avançando sem sustos com três vitórias em três jogos (6 a 0 no Concórdia-SC, 2 a 0 no Ituano-SP e 2 a 1 no União Suzano-SP), e se classificando em primeiro do seu grupo.

O Tricolor já tinha garantido a vaga na segunda rodada, e no último jogo só confirmou o primeiro lugar. Agora o Fortaleza enfrenta o Resende-RJ na fase eliminatória

O Ceará oscilou nas primeiras rodadas e teve dificuldades na fase de grupos, mas conseguiu avançar ao vencer o Paulista-SP na última rodada por 1 a 0. O Vovô vinha de dois empates por 1 a 1, contra São Bernardo-SP e Bragantino-PA.

O Alvinegro até tinha jogado melhor nas duas primeiras rodadas, mas não conseguiu sair com a vitória, e os empates custaram o primeiro lugar. Agora o Vovô enfrenta o Desportivo Brasil na fase decisiva do torneio.

Já o Floresta, começou a competição com duas derrotas para os favoritos Oeste-SP e Flamengo-RJ e não tinha mais chance de se classificar na última rodada. Mesmo assim, o Lobo da Vila Manoel Sátiro venceu o Forte-ES por 4 a 2 para encerrar a sua participação na competição.

