Ferroviário enfrenta o Iguatu na estreia do Campeonato Cearense 2022

Um dos favoritos da primeira fase do Estadual, Tubarão da Barra faz seu primeiro duelo pela competição neste sábado, 8, às 16 horas, no estádio Morenão

O Ferroviário inicia neste sábado, 8, a disputa por mais um título do Campeonato Cearense. O Tubarão da Barra visita o Iguatu, no estádio Morenão, às 16 horas, em partida válida pela primeira fase do certame estadual. Sem a presença de Fortaleza e Ceará — Leão e Vovô entram apenas na segunda fase —, a equipe coral desponta como um dos favoritos a avançar para próxima etapa da competição.

Com a pré-temporada iniciada no dia 6 de dezembro, o Ferroviário teve cerca de um mês de preparação para o Cearense e conta com um elenco reduzido. Com 18 saídas, o grupo de jogadores da última temporada foi reformulado e o plantel do clube coral é reduzido, com apenas 21 atletas. Apesar das dificuldades financeiras, a diretoria tricolor contratou seis reforços.

O Tubarão da Barra finalizou a preparação para o duelo contra o Azulão na manhã de ontem e chegou em Iguatu no período da noite. Na última atividade antes da estreia na temporada, o treinador Anderson Batatais comandou um treino tático e jogadas de bola parada.



De volta à Série A do Estadual, o Iguatu será comandado pelo técnico Washington Luiz, com passagens por vários times do futebol cearense. Com 26 jogadores contratados para a disputa do certame — destaque para o atacante Otacílio Neto, ex-Corinthians —, O Azulão tenta a permanência na Primeira Divisão e sonha conquistar uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro.

A estreia das duas equipes no Cearense terá presença de público nas arquibancadas do Morenão. Para assistir o jogo no estádio, será necessário apresentar cartão de vacinação. O duelo terá transmissão da FCF TV e da rádio O POVO CBN.

(Com informações de Thiago Oliveira, da IguaTV)

Iguatu x Ferroviário

Iguatu:

4-3-3: Leo; Talisson, Uesles, Marconde, e Talys; Denys Baiano, Bruno Ocara e Bruno Menezes (França); Valdeir, Otacilio Neto e Leandro. Técnico: Raimundo Wágner

Ferroviário:

4-3-3: Jonathan; Madson, Vitão, André Baumer e Emerson; Valderrama, Lucas Gonçalves e Clisman; Luís Henrique, Edson Cariús e Gabriel Silva. Técnico: Anderson Batatais.

Data: 8/1/2022

Horário: 16 horas

Local: Estádio Morenão, em Iguatu (CE)

Árbitro: Luzimar Siqueira-CE

Assistentes: Moyses Freitas-CE e George Genuca de Souza-CE

Transmissão: FCF TV e Rádio O POVO CBN (jornada começa a partir das 15h45min)

