Ferroviário segue em preparação para estreia no Campeonato Cearense de 2022

A equipe coral iniciou a pré-temporada no dia 6 de dezembro, em busca a primeira colocação da primeira fase do Estadual para se garantir na Copa do Brasil de 2023

Após folga no final de semana, o elenco do Ferroviário se reapresentou na manhã de segunda-feira, 3. O time coral segue com os preparativos para a estreia do campeonato cearense. O primeiro jogo do Tubarão da Barra acontece neste sábado, 8, às 16 horas, quando enfrenta o Iguatu fora de casa, no estádio Morenão.

Na tarde desta terça-feira, 4, o elenco realizou treino tático em campo reduzido. O técnico Anderson Batatais conversou com o grupo sobre posicionamento dos jogadores. Nesta quarta-feira, 5, os treinamentos serão no período da tarde, no campo da Fujita, na Lagoa Redonda.

Segundo o zagueiro Vitão, o objetivo é preparar todo o elenco para a estreia do Campeonato Cearense. “O nosso grupo está preparado, trabalhando forte. Agora é focar na estreia para a gente começar com o pé direito. O Cearense nessa fase vai ter dois jogos por semana. Quem tiver bem, vai ter mais espaço. Precisamos de todos do elenco porque são jogos atrás de jogos. Então, a gente tem de estar bem, não é um jogador e sim um elenco”, comenta.

Vitão não participou de toda a pré-temporada devido a uma lesão no joelho. O jogador passou pelo período de transição e já treina com o elenco. “Muito feliz de estar voltando aos treinamentos, aos trabalhos físicos. Infelizmente tive essa lesão no joelho. Fiquei boa parte da pré-temporada sem estar com os meus companheiros. Muito focado para essa competição que começa mais cedo esse ano”, ressalta o zagueiro.

Segundo o gerente de futebol do Ferrão, Genivaldo Ribeiro, o elenco realizou uma pré-temporada forte para a disputa do Estadual. “A pré-temporada foi bem elaborada. Nosso grupo está com um condicionamento físico que está agradando às expectativas da nossa comissão. Agora é o momento de estrear. Existe uma ansiedade por ser uma estreia. Mas, eu tenho certeza que o trabalho está sendo bem feito e a gente tem um grupo que vai ser muito competitivo”, destacou Genivaldo Ribeiro.

Em 2021, o Ferroviário foi campeão da primeira fase do Estadual. O Tubarão da Barra encerrou na terceira posição na classificação geral do Campeonato Cearense.



