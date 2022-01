Com mudanças no calendário, FCF antecipa dois jogos do Ferroviário pelo Campeonato Cearense

Estreia do Tubarão da Barra contra o Iguatu e partida contra o Caucaia sofreram alterações; entidade informou que modificações se deram pela indisponibilidade do estádio Elzir Cabral de receber jogos e ajustes na tabela da competição

A Federação Cearense de Futebol (FCF) informou na tarde desta segunda-feira, 3, mudanças na tabela de jogos do Campeonato Cearense. Com as alterações no calendário, quatro jogos da primeira fase do Estadual foram antecipados e o começo do certame, previsto inicialmente para o dia 9, acontecerá neste sábado, 8.

Das quatro partidas que sofreram alterações, duas são do Ferroviário. A estreia do Tubarão da Barra diante do Iguatu, que aconteceria no domingo, 9, foi remarcada para o sábado, 8, a pedido da equipe iguatuense, mandante do confronto. O duelo será disputado no estádio Morenão, em Iguatu, às 16 horas.

Já o jogo entre Ferroviário e Caucaia, pela segunda rodada da competição, teve local, data e horário alterados. Devido a indisponibilidade do estádio Elzir Cabral, que passa por reparos no gramado, de receber jogos, o confronto entre o Clube Coral e a Raposa foi antecipado para terça-feira, 11, às 15 horas, no estádio Domingão, em Horizonte (CE).

Confira as mudanças na tabela de jogos do Campeonato Cearense

Caucaia E.C x Pacajus E.C

Local: De Estádio Elzir Cabral – Para: Estádio Domingão, em Horizonte-CE

Data: De 9/1 – Para: 8/1

Horário: De 15h30min – Para: 15 horas

Motivo: Ajuste de local devido à indisponibilidade do estádio Elzir Cabral.

A.D Iguatu x Ferroviário A.C

Data: De 9/01 – Para: 8/1

Horário: 16 horas (mantido)

Local: Estádio Morenão (mantido)

Motivo: Opção do clube mandante.

Ferroviário A.C x Caucaia E.C

Local: De Estádio Elzir Cabral – Para: Estádio Domingão, em Horizonte-CE

Data: De 12/1 – Para: 11/1

Horário: De 15h30min – Para: 15 horas

Motivo: Ajuste de local devido à indisponibilidade do estádio Elzir Cabral.

Pacajus E.C x A.D Iguatu

Data: De 12/1 – Para: 11/1

Horário: De 15h30min – Para: 15 horas

Local: Estádio João Ronaldo (mantido)

Motivo: Ajuste de tabela.

