Ferroviário anuncia a contratação do atacante André Magno

O Ferroviário anunciou a contratação do atacante André Magno. O jogador de 21 anos já treina com o grupo coral e deve estar disponível para a estreia do time no Campeonato Cearense.

André Magno possui passagem por três clubes. Ele iniciou a carreira jogando nas equipes Sub-17 e Sub-19 do Paysandu-PA, até ser contratado em 2020 pelo Votuporanguense-SP. Ele foi emprestado pelo clube paulista ao Ceará no mesmo ano e atuou em cerca de 18 jogos, de acordo com o site ogol, onde marcou cinco gols nas equipes Sub-20 e Sub-23 do Alvinegro. No ano de 2021, ainda no Ceará, ele jogou 19 partidas e marcou três tentos.

O atacante é o sétimo reforço do Tubarão da Barra para a temporada 2022. Em processo de formação do elenco para 2022, o Ferroviário anunciou a permanência do centroavante Edson Cariús para a próxima temporada. O jogador assinou contrato definitivo com o Tubarão da Barra até o final do Campeonato Cearense, com cláusula de renovação para o restante da temporada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de Cariús, o clube contratou o zagueiro e lateral-esquerdo Éder Lima, de 35 anos; o centroavante Brunão, de 23 anos; e o goleiro Jean, de 24 anos. O Ferrão também anunciou a contratação do zagueiro André Baumer, de 24 anos. O defensor possui passagens por Coritiba-PR, Joinville-SC e Flamengo/RJ. O primeiro reforço da equipe coral foi o volante Valderrama, de 27 anos, que estava na equipe do ABC-RN. (Com Juliete Costa/Especial para O POVO)

Tags