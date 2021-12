Federação Cearense de Futebol atinge melhor pontuação nordestina do ranking da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta quinta-feira, 16, o ranking nacional das federações de 2022. O destaque entre as federações nordestinas ficou com o Ceará, na sétima colocação, com 25.595 pontos, o maior valor da região desde a criação do ranking.

Ceará e Fortaleza são as equipes que mais agregam pontos. O Leão totaliza 10.841 e é a equipe nordestina com a melhor colocação no ranking individual dos clubes, no 11º lugar. O Vovô, 13º, finalizou a temporada com 9.537. Juntos, a dupla soma 20.378. O restante do valor é preenchido por Ferroviário (2205), Floresta (1138), Guarany de Sobral (710), Atlético-CE (611), Caucaia (315), Guarani de Juazeiro (178) e Barbalha (60).

O ranking é liderado pela Federação Paulista de Futebol, com 83.474, seguido por Rio de Janeiro (50.473), Rio Grande do Sul (44.106), Minas Gerais (40.274), Paraná (34.359) e Santa Catarina (27.581).

Ranking completo:

1 SP São Paulo 83.474

2 RJ Rio de Janeiro 50.473

3 RS Rio Grande do Sul 44.106

4 MG Minas Gerais 40.274

5 PR Paraná 34.359

6 SC Santa Catarina 27.581

7 CE Ceará 25.595

8 GO Goiás 22.900

9 BA Bahia 21.529

10 PE Pernambuco 16.738

11 AL Alagoas 12.762

12 MT Mato Grosso 10.891

13 PA Pará 8.967

14 MA Maranhão 7.809

15 RN Rio Grande do Norte 5.787

16 PB Paraíba 5.456

17 SE Sergipe 5.036

18 AM Amazonas 3.460

19 PI Piauí 3.259

20 AC Acre 2.978

21 DF Distrito Federal 2.690

22 ES Espírito Santo 2.168

23 RR Roraima 1.833

24 TO Tocantins 1.685

25 MS Mato Grosso do Sul 1.656

26 RO Rondônia 1.600

27 AP Amapá 1.448

