Floresta anuncia isolamento em CT para evitar casos de Covid-19 e H3N2 na pré-temporada

A diretoria resolveu adotar bolha de isolamento no CT, na pré-temporada da equipe, para evitar proliferação de casos nos próximos dez dias

O Floresta comunicou nesta segunda-feira, 3, medida de combate à Covid-19 e gripe H3N2. A diretoria resolveu adotar bolha de isolamento no CT, na pré-temporada da equipe, para evitar proliferação de casos nos próximos dez dias.

"A ideia da criação deste isolamento é poder instalar todos os envolvidos diretamente com as competições desta temporada 2022 - comissão técnica, atletas e Staff - para que os protocolos sanitários sejam cumpridos e, outro ponto importante, manter um olhar mais aprimorado em cada atleta", diz trecho de nota divulgada pelo clube.

Desde 2020, o Floresta tem adotado medidas de isolamento na preparação do time. Os profissionais ficarão hospedados no hotel 2 do Centro de Treinamento Felipe Santiago, onde poderão ficar em quartos duplos até o dia 13 de janeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Floresta se reapresenta nesta segunda-feira de olho na Copa do Nordeste

"A exemplo de 2020 e 2021, a bolha realizada nas temporadas anteriores, ajudou o clube nos cuidados necessários e, por manter um confinamento mais rigoroso com eficiência comprovada, durante os períodos não teve nenhum caso", ressaltou o clube em nota oficial à imprensa.

Para a temporada, o Verdão terá sob seu comando o experiente treinador Ricardo Drubscky, que estava no Boston City FC Brasil-MG. Daniel Rocha voltará ao posto de treinador do sub-20 e também atuará como auxiliar no time principal.

Além da Copa do Nordeste, o Lobo da Vila Manoel Sátiro disputará, em 2022, o Brasileirão Série C e o Campeonato Cearense Série B.

Tags