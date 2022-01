Com seis reforços anunciados, Ferroviário segue em preparação para o Campeonato Cearense de 2022

O Tubarão da Barra estreia no Campeonato Cearense diante do Iguatu, no próximo domingo, 9, às 16 horas, no estádio Morenão

No Campeonato Cearense, o Ferroviário irá em busca do décimo título estadual e de uma vaga na Copa do Brasil para 2023. A equipe coral iniciou a pré-temporada no dia 6 de dezembro. Em preparação para a temporada 2022, o time realizou o último treino de 2021 na última sexta-feira, 31. O elenco ganhou folga neste fim de semana e se reapresenta na manhã desta segunda-feira, 3.

Em processo de formação do elenco para 2022, o Ferroviário anunciou a permanência do centroavante Edson Cariús para a próxima temporada. O jogador assinou contrato definitivo com o Tubarão da Barra até o final do Campeonato Cearense, com cláusula de renovação para o restante da temporada.

Além de Cariús, o clube contratou o zagueiro e lateral-esquerdo Éder Lima, de 35 anos; o centroavante Brunão, de 23 anos; e o goleiro Jean, de 24 anos. O Ferrão também anunciou a contratação do zagueiro André Baumer, de 24 anos. O defensor possui passagens por Coritiba-PR, Joinville-SC e Flamengo/RJ. O primeiro reforço da equipe coral foi o volante Valderrama, de 27 anos, que estava na equipe do ABC-RN.

O técnico Anderson Batatais, em entrevista ao site oficial do clube, ressaltou que busca a formação ideal da equipe. “Nós ainda estamos procurando definir uma equipe. Faz parte, não somos só nós que estamos assim e espero que a gente possa ter sabedoria para conseguir minimizar e driblar essas situações”, destacou.

O Tubarão da Barra realizou dois jogos-treinos visando à preparação para o Estadual. No primeiro amistoso venceu o time Sub-20 de Ceará por 4 a 1, no dia 24 de dezembro, no estádio Franzé Moraes. Na oportunidade, o técnico Anderson Batatais observou algumas formações táticas e colocou todo elenco à disposição.

No segundo jogo-treino da pré-temporada, o Ferroviário empatou em 0 a 0 contra a equipe Sub-20 do Fortaleza. O confronto, disputado no dia 28 de dezembro, marcou a inauguração do estádio Vereador Juvenal do Vale Meira, em Redenção.

O primeiro jogo-treino do Tubarão da Barra seria diante do Fluminense-PI, no dia 19 de dezembro, no estádio Franzé Moraes. Entretanto, a equipe piauiense cancelou a atividade. “Agora a equipe teve uma evolução tática e de entendimento que isso é importante, mais confiante, mas a gente gostaria de ter tido pelo menos três amistoso que é o mínimo que se pode ter. Estamos tentando trabalhar com o que tem e tenho certeza que os atletas também estão fazendo o melhor”, comentou o técnico Anderson Batatais.

Em 2021, o Ferroviário foi campeão da primeira fase do Estadual, garantiu vaga na Copa do Brasil de 2022 e encerrou na terceira posição na classificação geral do Campeonato Cearense. O Tubarão da Barra estreia no Campeonato Cearense diante do Iguatu, no próximo domingo, 9, às 16 horas, no estádio Morenão.



