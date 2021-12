Confira datas e horários dos jogos de Ceará, Fortaleza e Floresta na Copinha

Após hiato de um ano por conta da pandemia da Covid-19, a Copa São Paulo de Futebol Júnior volta ao calendário nacional e tem início no próximo domingo, 2. Ceará, Fortaleza e Floresta são os representantes cearenses na maior competição de base do país.

Com sede em Suzano, o Fortaleza está no grupo 16 com União Suzano-SP, Ituano-SP e Concórdia-SC. O Ceará joga em Jundiaí e está no grupo 18 com Paulista-SP, São Bernardo-SP e Bragantino-PA. Já o Floresta, tem como sede a cidade de Barueri e compõe o grupo 29 com Oeste-SP, Flamengo-RJ e Forte-ES.

O primeiro a estrear é o Fortaleza, que enfrenta o Concórdia-SC na terça-feira, 4, às 15h15. Na quarta, é a vez de Ceará e Floresta entrarem em campo. O Vovô joga às 13h15 contra o Bragantino-PA e o Floresta enfrenta os donos da casa, o Oeste-SP, às 19h30.

1ª rodada

Fortaleza x Concórdia - 04/01 - 15h15 - Paulistão Play e Eleven Sports

Ceará x Bragantino-PA - 05/01 - 13h15 - YouTube

Oeste-SP x Floresta - 05/01 - 19h30 - Paulistão Play e Eleven Sports

2ª rodada

Ituano-SP x Fortaleza - 07/01 - 13h15 - YouTube

São Bernardo-SP x Ceará - 08/01 - 15h15 - Paulistão Play e Eleven Sports

Floresta x Flamengo-RJ - 08/01 - 19 horas - Sportv

3ª rodada

União Suzano-SP x Fortaleza - 10/01 - 15h15 - Paulistão Play e Eleven Sports

Paulista-SP x Ceará - 11/01 - 15h15 - Paulistão Play e Eleven Sports

Forte-ES x Floresta - 11/01 - 19h30 - Paulistão Play e Eleven Sports

Os dois primeiros de cada grupo avançam para a fase de mata-mata, que será disputada em jogo único.

