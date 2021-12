Copa São Paulo de Futebol Júnior: saiba grupos e rivais de Ceará, Fortaleza e Floresta

Principal competição de base do país, Copinha retorna em 2022 com 128 clubes divididos em 32 chaves; torneio será disputado entre os dias 2 e 25 de janeiro

Os representantes do futebol cearense na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 já sabem quais serão seus grupos e rivais na competição. Em sorteio realizado na tarde desta segunda-feira, 13, no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo (SP), a Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu as chaves dos 128 clubes que irão disputar o principal torneio de categorias de base do Brasil.

Com sede em Suzano, o Fortaleza ficará no grupo 16, ao lado do União Suzano-SP, Ituano-SP e Concórdia-SC. As partidas do grupo serão disputadas no estádio municipal Francisco Marques Figueira, também conhecido como Suzanão. Na última participação na competição, o Tricolor do Pici foi eliminado na fase de grupos.

O Ceará ficou no grupo 18, com sede em Jundiaí, e vai jogar no estádio Jayme Cintra. Os rivais do Vovô no grupo serão Paulista-SP, dono do casa, São Bernardo-SP e Bragantino-PA. Na última edição, o Alvinegro passou da fase de grupos, mas acabou eliminado pelo Coritiba-PR, na segunda fase da competição.

De volta à Copinha após ficar de fora das últimas três edições, o Floresta ficou no grupo 29, com sede em Barueri, ao lado de Oeste-SP, Flamengo-RJ e Forte-ES. Na última participação na comperição, o Lobo da Vila também foi eliminado na fase de grupos.

Após hiato de um ano por conta da pandemia de Covid-19, a Copinha retorna em 2022 e será disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro, data em que é comemorado o aniversário da cidade de São Paulo. Com datas e horários dos jogos ainda indefinidos, o torneio terá transmissão do SporTV, na plataforma Paulistão Play, no YouTube e na Eleven.

