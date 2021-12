Relembre como foi o Natal de Ceará e Fortaleza nos últimos dois anos

O Natal do mundo do futebol é sempre marcado por alguma eventualidade. Muitas vezes os clubes se aproveitam da data comemorativa para anunciar reforços, por exemplo, ou para mandar uma mensagem de final de ano para a torcida. Com Ceará e Fortaleza, o roteiro não muda muito.

No ano de 2020, com a pandemia do novo coronavírus, o Campeonato Brasileiro ainda estava rolando quando os dias 24 e 25 de dezembro chegaram. Sem ter como se despedir de suas torcidas nos estádios, que ainda não podiam receber público, Ceará e Fortaleza mandaram mensagem para os torcedores.

O Alvinegro de Porangabuçu, representado pelo presidente Robinson de Castro e pelo meia Vinícius Vina, ligou e mandou e-mail para os sócios-torcedores, agradecendo pela parceria entre o time e os torcedores. Já o Tricolor do Pici enviou sua mensagem para os torcedores por meio de vídeo nas redes sociais. Nele, o presidente do clube, Marcelo Paz, desejou boas festas a todos e enviou uma mensagem de esperança aos adeptos.

Já no ano de 2019, o Natal do Vovô foi marcado pelo anúncio de dois reforços. À época, o grupo aproveitou as festividades para anunciar Tiago Pagnussat e Eduardo como novos integrantes do elenco alvinegro. Mais cauteloso, o Fortaleza anunciou na data dois novos patrocinadores: a Unilife Vitamins e a Zaeli Alimentos.

