Premier League informa adiamento de mais um jogo por Covid-19

A Premier League informou na manhã desta sexta-feira o adiamento de mais uma partida deste fim de semana. Trata-se do confronto entre Burnley e Everton, anteriormente marcado para o próximo domingo.

O Conselho do Campeonato Inglês atendeu o pedido do Everton que, por conta de lesões e infecções por Covid-19, não terá o número suficiente de jogadores para disputar a partida.

Na última quinta-feira, a Liga já havia comunicado o adiamento de dois jogos: Wolverhampton x Watford e Liverpool x Leeds United.

Em comunicado nesta semana, a Premier League informou que entende a situação delicada vivida pelos clubes, mas seguirá com o calendário.

"Embora reconheça que vários clubes estão enfrentando surtos de Covid-19, é intenção coletiva dos clubes e da Liga continuar com o calendário atual de jogos, sempre que possível", disse a nota.

O Campeonato Inglês tem 17 partidas previstas até o término de 2021. A 19ª rodada terá seis jogos no tradicional Boxing Day, em 26 de dezembro, e outro no dia 27. A 20ª rodada, por sua vez, conta com duelos marcados para os dias 28, 29 e 30.

