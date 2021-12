49ª Noite das Personalidades Esportivas ocorre nesta segunda-feira, 13

Melhor técnico, melhor dirigente, melhor árbitro, melhor jogador e jogador revelação do Estado no ano de 2021 recebem o troféu Jornalista Flávio Ponte em cerimônia organizada pelo jornalista Sérgio Ponte

Ocorre nesta segunda-feira, 13, a festa mais tradicional do meio esportivo do Estado do Ceará. A 49ª edição da Noite das Personalidades Esportivas, organizada pelo jornalista Sérgio Ponte, irá homenagear os melhores da temporada 2021 do futebol cearense, às 21 horas, no Marina Park Hotel.

Após o hiato do ano passado, devido a pandemia do novo coronavírus, a cerimônia de entrega do troféu Jornalista Flávio Ponte será retomada para celebrar os melhores de 2021 no futebol cearense. Vinte profissionais da imprensa esportiva votaram e elegeram o melhor técnico, melhor dirigente, melhor árbitro, melhor jogador e jogador revelação da atual temporada.

Além disso, serão premiados destaques da área esportiva educacional, marketing esportivo, dirigente do interior e outras homenagens especiais. Uma personalidade nacional do esporte também será homenageada.

Única mulher à frente do comando de um clube no Estado, a presidente do Atlético-CE, Maria Vieira, recebeu 45% dos votos e foi escolhida a melhor dirigente do ano. A Águia da Precabura conseguiu o histórico acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro nesta temporada.

Campeão cearense e comandante da equipe na inédita classificação para a Copa Libertadores, o argentino Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, foi escolhido o melhor treinador de 2021, com 95% dos votos - quase unanimidade. O Tricolor ainda teve o ala Lucas Crispim como craque do ano, com 45% dos opiniões.

Revelação das categorias de base do Ceará, o zagueiro Gabriel Lacerda foi eleito como jogador revelação da temporada, recebendo 60% dos votos. Já o melhor árbitro apontado foi Léo Simão, que recebeu 65% da votação.

O evento também terá homenagens especiais para o governador Camilo Santana, escolhido como desportista do ano; Darival Bringel, presidente da Unimed Ceará, como destaque do marketing esportivo; Bismarck Maia, prefeito de Aracati, como dirigente do interior; Evaristo Nogueira, o Homem Mau, como destaque da imprensa; Solar Coca-Cola, como empresa promotora esportiva; e Colégio Christus, pelos 70 anos.

A Noite das Personalidades Esportivas é uma realização do jornalista Sérgio Ponte, com promoção da Rádio O POVO CBN e patrocínio de Solar Coca-Cola, Grupo Marquise e Colégio Christus. O evento terá 200 convidados e será transmitido ao vivo pela Rádio O POVO CBN.

