Floresta vai embolsar cerca de R$ 650 mil por vaga na Copa do Nordeste

Acesso à fase de grupos da competição garante o valor da cota 4 ao Lobo, pela posição no ranking da CBF; clube ainda briga por vaga na Copa do Brasil para aumentar seus ganhos

O Floresta garantiu vaga inédita na fase de grupos da Copa do Nordeste ao eliminar o Ferroviário nos pênaltis. Além do ganho desportivo, onde o time vai ter mais calendário contra clubes mais qualificados, o Lobo também receberá uma considerável quantia em dinheiro.

As cotas para a Copa do Nordeste são definidas de acordo com o ranking da CBF, do qual o Floresta é o 91º, e, com isso, deve ficar na cota 4. Os valores referentes à fase de grupos ainda não foram divulgados, mas a assessoria do clube afirmou que conta com um valor de aproximadamente R$ 650 mil reais, mas que a quantia ainda pode ser maior.

Mesmo estando na cota 4 e recebendo menos que clubes mais tradicionais da região, esse valor já é muito relevante para o planejamento da próxima temporada, já que hoje a folha salarial do Lobo varia entre 200 e 300 mil reais.

Além da Copa do Nordeste, o Lobo da Vila Manoel Sátiro também disputará o Brasileirão Série C e ainda briga por uma vaga na Copa do Brasil através da Taça Fares Lopes. O Verdão também terá nova chance de buscar o acesso no estadual, depois de ter sido rebaixado no Campeonato Cearense em 2020.

