Jogo do Ferroviário na fase preliminar da Copa do Nordeste tem data definida

O Ferroviário ainda tem pelo menos um compromisso em 2021 e já sabe quando vai voltar a campo. A CBF detalhou a tabela da Fase Preliminar da Copa do Nordeste de 2022 e os jogos da segunda etapa já tem datas e horários definidos.

O Tubarão vai jogar no dia 19 de outubro, uma terça-feira, contra o vencedor do duelo entre Juazeirense-BA e Central-PE, marcado para esta terça, 12. Por estar em melhor posição no ranking da CBF que os dois, o Ferrão fará o jogo único em casa, mas o estádio ainda está indefinido. Como a partida está prevista para às 21h30min, não deverá acontecer no Elzir Cabral (que tem problemas com os refletores).

Assim como na etapa inicial, ninguém tem vantagem e se houver empate, o classificado sai da decisão por pênaltis. Quem avançar terá que fazer mais dois jogos na terceira e última etapa (ida e volta), disputando uma vaga na fase de grupos no Nordestão em 2022.

Eliminado da Série C do Brasileiro ao fim da primeira fase, em 25 de setembro, o Ferroviário treina ininterruptamente de lá para cá e vai encarar Juazeirense ou Central com 24 dias de trabalho focado neste duelo. Nesse período, o clube dispensou nove jogadores do elenco.

Os outros dois cearenses na Fase Preliminar da Copa do Nordeste, Floresta e Atlético-CE, jogam a partir da primeira etapa, mas já sabem o dia do duelo da segunda etapa, caso avancem.

Se passar do Treze-PB, em jogo marcado para terça-feira, 12, o Lobo da Vila Manoel Sátiro vai enfrentar o Santa Cruz-PE no Arruda dia 19, às 21h30min. Já a Águia da Precabura, se passar do Jacuipense-BA nesta quarta-feira, 13, pegará o ABC-RN, dia 20, no Frasqueirão.

