Brasileirão de Aspirantes: Fortaleza e Ceará se enfrentam por vaga na final

Fortaleza e Ceará fazem Clássico-Rei decisivo para saber qual das duas equipes irá avançar para a final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O duelo, válido pela semifinal da competição, acontece neste domingo, 10, às 15 horas, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE).

No jogo de ida, disputado no último domingo, 3, na Cidade Vozão, em Itaitinga (CE), o Ceará venceu por 1 a 0, com gol marcado pelo atacante Hélio Borges. Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu tem a vantagem de jogar por um empate para chegar à final. Para conseguir a classificação no tempo normal, o Fortaleza precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Caso o Tricolor do Pici vença por apenas um gol de vantagem, a decisão será nas penalidades.

O classificado no confronto irá enfrentar o vencedor da outra seminal da competição, disputada por Grêmio-RS e Avaí-SC. Na partida de ida, o Tricolor Gaúcho venceu a equipe catarinense por 2 a 1, fora de casa, e, assim como o Ceará, também assegurou a vantagem de jogar por em empate no duelo de volta, marcado para este domingo, 10, às 15 horas, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS).

COMO OS TIMES CHEGAM PARA O CLÁSSICO-REI

Dono da melhor campanha da competição, o Fortaleza chegou invicto à fase de semifinal do Brasileirão de Aspirantes. A equipe perdeu a invencibilidade de 14 jogos no torneio justamente na derrota por 1 a 0 para o Ceará, na partida de ida do confronto. O Leão encerrou a segunda fase do campeonato na liderança do grupo D, com 22 pontos. O Tricolor do Pici acumula 13 vitórias, um empate e uma derrota no certame, com 27 gols marcados e apenas 6 sofridos.

Atual campeão da competição, o Ceará conseguiu a classificação para as semifinais com duas rodadas de antecedência. Apesar da aparente tranquilidade para avançar no torneio, a equipe alvinegra oscilou durante o campeonato e terminou a segunda fase na vice-liderança do grupo C, com 10 pontos. O Vovô acumula sete vitórias, um empate e sete derrotas no certame, com 14 gols marcados e 16 sofridos.



O técnico Daniel Azambuja contou com reforços do time principal para o jogo de ida da semifinal. O Ceará tem optado por levar jogadores da equipe de cima para jogar nos Aspirantes, com o objetivo de dar ritmo de jogo para os atletas. Para o duelo deste domingo, no entanto, o treinador não terá dois jogadores do profissional que atuaram no primeiro Clássico-Rei. Com um desconforto na panturrilha, o atacante Yony González está no departamento médico. Já o volante Pedro Naressi foi relacionado para o jogo contra o Atlético-MG, pela Séria A do Campeonato Brasileiro.

