Ceará vence o Fortaleza por 1 a 0 no primeiro jogo da semifinal do Brasileirão de Aspirantes

O Ceará derrotou o Fortaleza por 1 a 0 no primeiro confronto válido pela semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Clássico-Rei aconteceu na tarde deste domingo, 3, na Cidade Vozão, em Itaitinga (CE). Hélio Borges, aos 23 minutos do segundo tempo, marcou o gol que garantiu a vitória do Alvinegro.

Atual campeão do torneio, o Vovô não só assegurou a vantagem do empate para a partida da volta, que acontece próximo domingo, 10, às 15 horas, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE), como também encerrou a sequência de 14 jogos de invencibilidade do Tricolor do Pici no campeonato.

Caso o Leão queira se classificar de forma direta, será preciso, no jogo da volta, vencer por dois ou mais gols de diferença. Uma vitória do Tricolor por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Ao Vovô, um empate é suficiente para garantir a equipe na final do Brasileirão de Aspirantes pelo segundo ano consecutivo.

Para o confronto, o Ceará optou por utilizar alguns jogadores do elenco profissional, como Yony González, Pedro Naressi e William Oliveira. O Leão manteve a base de jogadores que vinham atuando no torneio.

Na outra semifinal, o Grêmio venceu o Avaí por 2 a 1, fora de casa, e também assegurou a vantagem do empate para o duelo de volta, no Rio Grande do Sul (RS).

O Jogo

Os minutos iniciais foram de pressão do Fortaleza. Logo aos dois minutos, Vitor Ricardo avançou pela linha de fundo do lado direito e cruzou rasteiro para o meio da área. Hércules, de frente para o gol, chutou forte, mas o goleiro André Luiz fez a defesa. A bola ainda carimbou a trave.

O Vovô equilibrou a partida e passou a ter mais posse de bola. Aos 10 minutos, William Oliveira aproveitou uma saída errada dos defensores do Tricolor, roubou a bola e tocou para Cristiano, que ficou cara a cara com o goleiro Max Walef. No momento em que o camisa 9 finalizou, porém, o zagueiro Habraão interceptou o chute e evitou o gol.

A partir dos 15 minutos, o duelo ficou equilibrado. Com muita disputa no meio campo e marcações compactas, o jogo passou a ser mais físico do que técnico e nenhuma das duas equipes conseguia se sobressair. Com pouca criatividade nas ações ofensivas, o placar permaneceu inalterado na primeira etapa.

Diferente do primeiro tempo, quem iniciou pressionando na etapa final foi o Ceará. Aos dois minutos, Natan Masiero cruzou para Cristiano, que desviou de cabeça. A bola passou rente a trave, levando perigo à meta defendida pelo camisa 1 tricolor.

Aos 20 minutos, foi a vez do Tricolor do Pici levar perigo. Após cobrança de escanteio do Alvinegro, a zaga do Leão cortou e a bola sobrou para Thiaguinho, que ficou no mano a mano com Natan. O atacante do Fortaleza driblou o lateral-direito do Ceará e ficou cara a cara com André Luiz, mas a finalização foi ruim.

Não demorou muito e três minutos depois o Vovô abriu o placar. O zagueiro Jefferson fez ótimo lançamento para Natan Masiero, que chegou a linha de fundo e tocou para Hélio Borges, que estava posicionado na marca do pênalti e não desperdiçou a oportunidade, colocando o Alvinegro em vantagem na partida.

Atrás no placar, o Fortaleza passou a buscar o empate, enquanto o Vovô tentava explorar os contra-ataques. Aos 53 minutos, o Tricolor do Pici desperdiçou sua principal chance no jogo. Hércules alçou a bola na área, no bate-rebate, João Paulo, livre na pequena área, finalizou no travessão. Após o lance, o juiz encerrou o duelo e a vitória ficou com o Alvinegro, por 1 a 0.





