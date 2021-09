Veto do Governo da Bahia pode adiar retorno do público a jogos; entenda

A volta do público às partidas de Fortaleza e Ceará no Campeonato Brasileiro pode ser adiada. As equipes cearenses — bem como a maior parte dos clubes da Série A — já criaram protocolos e se preparam para o retorno da torcida em seus jogos, mas dependem da autorização da CBF, em conselho técnico que será realizado nesta terça-feira, 28, na sede da Confederação.

A expectativa é de liberação, mas a decisão do governador da Bahia, Rui Costa (PT), de proibir a realização de partidas com torcida nos estádios baianos pode ser um entrave para a liberação de público nos demais jogos da competição. Isso se dá porque no mais recente conselho técnico realizado pela CBF, com 19 clubes como participantes, foi decidido que só haverá presença de torcedores nos jogos do Brasileirão quando houver autorização em todas as cidades que sediam partidas.

Entre as unidades federativas com representantes na Série A do Campeonato Brasileiro, a Bahia é o único que ainda não autorizou o retorno de torcedores aos estádios. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, Rui Costa argumentou que houve um aumento de 40% no número de casos de Covid-19 no estado nos últimos dias para justificar sua decisão.

"Não haverá anúncio de jogos com público essa semana. Seria um contrassenso da minha parte. Como disse dez dias atrás, se vocês prestarem atenção na minha declaração, eu disse que estava analisando a abertura de público nos estádios. Cheguei a dizer isso publicamente uma ou duas vezes. Mas, passados dez dias, naquela data que falei estava com dois mil casos ativos. Se hoje estivesse com 1.300, provavelmente estaria anunciado a abertura de público nos estádios. Mas ocorreu o contrário. Eu tinha dois mil, aumentou para 2.700. Seria um contrassenso eu anunciar hoje a abertura de público no estádio", explicou o governador baiano.

Caso os clubes cheguem a um acordo com o Bahia para a autorização do público nos estádios, Fortaleza e Ceará já têm data marcada para o retorno das respectivas torcidas aos jogos como mandantes. O Tricolor do Pici planeja realizar o evento-teste no duelo contra o Atlético-GO, marcado para o próximo sábado, 2, às 17 horas. Já o reencontro do Vovô com os alvinegros está previsto para o dia 6, às 19 horas, no confronto contra o Internacional. Em ambos os casos, deve ser permitida a entrada de cerca de 6 mil pessoas na Arena Castelão.

