Com três cearenses, sorteio da fase prévia da Copa do Nordeste será nesta quinta

Em situações diferentes, dois cearenses entram em campo no final de semana para a 13ª rodada da Série D. No Grupo 2, o Guarany de Sobral, já classificado para a próxima fase, recebe o Moto Club-MA no Junco, neste sábado, 28, buscando garantir a primeira colocação antecipada. Pela Chave 3, o Atlético-CE faz o confronto direto contra o Treze-PB, no domingo, 29, no Amigão, pela última vaga do G-4.

A vitória do último sábado, 21, fora de casa, sobre o Palmas, por 2 a 0, garantiu o Cacique do Vale na segunda fase da quarta divisão. Com 25 pontos conquistados, o time sobralense não pode ser alcançado pelo quinto colocado, a Imperatriz-MA, que perdeu para o Paragominas-PA, e ficou nos 15.

Visando garantir a primeira colocação do Grupo 2, o Guarany precisa de uma vitória diante do Moto Club-MA, no Junco, às 15 horas, no sábado, 28. Um empate também pode dar a liderança antecipada ao time cearense, mas precisaria que o 4 de Julho-PI, que tem 20 pontos, não vencesse a Imperatriz-MA.

No Grupo 3, o Atlético-CE depende só de si para garantir a classificação nesta rodada. Na quarta posição, com 17 pontos, a Águia da Precabura fará o confronto direto contra o Treze-PB, terceiro colocado, com 14. O embate entre os clubes acontecerá no domingo, 29, às 16 horas, no Amigão, fechando os jogos da Chave.

Vale ressaltar que um empate também poderá garantir os cearenses na próxima fase da competição. O Atlético-CE tem mais vitórias (5) do que os paraibanos (2), porém precisariam torcer para que o Sousa-PB, sexto colocado e com 13 pontos, não vença o duelo diante do líder ABC.

Tags