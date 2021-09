Preliminar da Copa do Nordeste tem etapa 1 definida; saiba quando Floresta e Atlético-CE jogam

A CBF divulgou a tabela da etapa 1 da fase preliminar da Copa do Nordeste. Atlético-CE e Floresta, que já conheciam seus adversários, tomaram conhecimento da data e horário da partida única que leva para a etapa 2.

O Atlético-CE encara a Jacuipense, em Riachão do Jacuípe, na Bahia, dia 13 de outubro, uma quarta-feira. O duelo está marcado para às 19h30min, no estádio Eliel Martins. Já no dia 16, um sábado, o Floresta vai até o estádio Amigão, em Campina Grande, enfrentar o Treze-PB. A bola começa a rolar às 16 horas.

Não há vantagem para ninguém. Se a partida terminar empatada, a decisão vai para os pênaltis. Na etapa 2, quem passar do duelo do dia 13 vai encarar o ABC-RN, enquanto quem avançar do jogo do dia 16 terá como adversário o Santa Cruz-PE.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O terceiro time cearense na fase preliminar é o Ferroviário, que já entrará na etapa 2, devido a colocação no ranking de clubes da CBF. O Tubarão espera o vencedor de Juazeirense-BA e Central-PE, para um duelo também único e sem vantagem para nenhuma das equipes.

Tags