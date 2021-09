Atlético-CE recebe Paragominas-PA na largada das oitavas de final da Série D

Jogo acontece no estádio Domingão, em Horizonte, com os portões fechados. Águia terá dois desfalques importantes por suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Volta será no outro domingo, no interior paraense

Buscando largar com vantagem nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, o Atlético Cearense recebe, neste sábado, 25, o Paragominas-PA. A partida acontece no estádio Domingão, em Horizonte (CE), às 15 horas. A Águia vem de uma classificação nos pênaltis, após dois empates com o Juazeirense-BA, enquanto o time paraense venceu as duas partidas diante do São Raimundo-RR.

O time cearense finalizou, nessa sexta-feira, 24, a preparação para o confronto no CT Ninho da Águia com treinos táticos, além do tradicional "rachão". O técnico Raimundo Wágner terá dois desfalques importantes, ambos por suspensão após o terceiro cartão amarelo: o zagueiro Edgar e o atacante Dudu Itapajé.

Sobre a partida, o treinador ressaltou a importância de fazer um bom resultado em casa para chegar vivo no jogo de volta. "A gente, por fazer o primeiro jogo em casa, tem a possibilidade de fazer um grande jogo. E, como eu sempre falei pros meninos, em jogos de 180 minutos é importante chegar pro segundo jogo vivo, porque não tem adversário bobo nessa fase da competição", disse, em coletiva.

O confronto acontecerá de portões fechados, mesmo com a liberação da CBF para retomada da torcida nos jogos das oitavas de final da Série D. Segundo a presidente do Atlético-CE, Maria Vieira, faltou tempo hábil para preparar a reabertura.

Na primeira fase do torneio, o Atlético-CE foi o quarto colocado do Grupo A3, com 21 pontos. Já o Paragominas, se classificou em terceiro do Grupo A2, com 23 pontos. Com campanha melhor, o time paraense terá a vantagem de decidir em casa. O jogo da volta será no domingo, 3, às 16 horas, na Arena do Município Verde, em Paragominas (PA).

