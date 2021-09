CBF libera público na Série D e Federação Cearense irá conversar com o Guarany de Sobral

A Série D do Campeonato Brasileiro terá a presença de público nos estádios a partir das oitavas de final, fase atual da competição. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 21, pela Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Ceará tem dois representantes: Guarany de Sobral e Atlético Cearense. A Federação Cearense irá entrar em contato com o Cacique do Vale para avaliar a possibilidade.

A presença dos torcedores dependerá da autorização das autoridades sanitárias de cada estado. "Como a Série D já se encontra nas fases eliminatórias, conhecidas como mata-mata, o protocolo de retorno do público também seguirá critérios de competitividade. Desta forma, para garantir equilíbrio técnico em um confronto de ida e volta, em última instância não será permitido que apenas um dos clubes possa ter público no seu estádio", disse a CBF em comunicado.

Na última sexta-feira, 17, o governador Camilo Santana anunciou a autorização para realização de um evento-teste no Castelão. De acordo com o decreto estadual publicado no dia 18, a capacidade liberada é de 10% do público — cerca de 6 mil torcedores —, com acesso autorizado para pessoas que tenham tomado as duas doses da vacina para Covid-19.

O decreto, no entanto, não impossibilita a realização de jogos com público em outros estádios no Ceará. Segundo apuração do Esportes O POVO, a Federação Cearense de Futebol entrará em contato nesta quarta-feira, 21, com o Guarany de Sobral e também com o prefeito da cidade para saber se há interesse da presença de torcedores nas partidas diante do Campinense.

Caso o retorno seja positivo, serão iniciados os trabalhos em relação aos protocolos sanitários e um comunicado será enviado para a CBF demonstrando o interesse. Vale ressaltar que a decisão também depende da liberação do Campinense e da prefeitura de Campina Grande (PB).

A CBF solicita que as duas equipes enviem as decisões com 72 horas de antecedência ao jogo de ida, ou seja, o desfecho se haverá público ou não nos confrontos entre Guarany de Sobral e Campinense deve acontecer nesta quarta-feira, 21.

Os jogos de ida das oitavas de final da quarta divisão começam a acontecer no sábado, 25. O Cacique do Vale enfrenta a Raposa, no estádio Amigão, em Campina Grande (PB), enquanto o Atlético Cearense encara o Paragominas-PA, no Domingão, em Horizonte.

