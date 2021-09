Duelo decisivo entre Ferroviário e Floresta, na rodada final da 1ª fase da Série C, muda de local

Partida mudou para o Vovozão, mesmo palco do encontro entre os dois no primeiro turno. Duelo será decisivo para classificação coral e permanência do time da VIla

O encontro entre os cearenses Ferroviário e Floresta, na última rodada da primeira fase da Série C, no próximo sábado, 25, mudou de local. A partida saiu do estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia, e acontecerá no estádio Vovozão (Carlos de Alencar Pinto), na sede do Ceará. O horário das 17 horas está mantido.

A mudança foi feita a pedido do Ferroviário, clube mandante. O duelo com o Floresta deverá definir a classificação coral para a fase seguinte do certame, em que quatro vagas para a Série B de 2022 estão em jogo, mas também a permanência do time da Vila Manoel Sátiro na Terceirona. O empate não é bom para nenhum dos dois.

O primeiro encontro entre os cearenses na Série C também aconteceu no estádio Vovozão, em julho, e terminou empatado em 1 a 1.



