CBF define data de jogos das oitavas de final da Série D do Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite desta segunda-feira, 20, a tabela com data e horário dos jogos das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Representantes cearenses na competição, Atlético Cearense e Guarany de Sobral disputam jogo de ida diante de Paragominas-PA e Campinense-PB, respectivamente, neste sábado, 25. O jogo da Águia da Precabura ocorre às 15 horas, enquanto o embate do Cacique do Vale irá acontecer às 16 horas.

Já os embates de volta ocorrem no primeiro domingo de outubro, no dia 3. O Guarany recebe o Campinense-PB às 15 horas e o Atlético-CE vai até a Arena Verde jogar diante do Paragominas-PA às 16 horas. Todas as partidas serão transmitidas pela Eleven Sports.

O time sobralense de classificou para as oitavas da Série D após vencer o Galvez por 2 a 0 em partida realizada nesta segunda-feira, 20, no Junco. Já a Águia da Precabura venceu o Juazeirense-BA nos pênaltis no último sábado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags