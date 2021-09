Guarany de Sobral vence o Galvez e avança para as oitavas de final da Série D

Cacique do Vale bateu o Imperador por 2 a 0, com gols anotados por Daniel Passira e João Gabriel, e enfrenta o Campinense na próxima fase da competição

O Guarany de Sobral está nas oitavas de final da Série D do Brasileirão de 2021. O Cacique do Vale conquistou a classificação após vencer o Galvez por 2 a 0 em partida de volta realizada nesta segunda-feira, 20, no estádio do Junco, em Sobral. No jogo de ida, os times haviam empatado sem gols. Os tentos da partida foi anotado na segunda etapa por Daniel Passira e João Gabriel.

A partida foi iniciada com dez minutos de atraso por um princípio de incêndio ao lado do estádio. Quando a bola rolou, o Guarany se impôs nos minutos iniciais, chutando mais a gol, mas logo o Galvez apareceu no duelo. O Imperador neutralizou parte do jogo dos donos da casa, mas não tiveram chances de ggol o suficiente para abrir o placar.

Na segunda etapa, o empate se desenhou de maneira diferente. As equipes voltaram a campo com mais sede de abrir o placar. Com mais posse de bola ofensiva, o Cacique do Vale abriu o placar aos 14 minutos com Daniel Passira. Após cruzamento de Mattheus, o camisa 7 cabeceou e mandou a bola para o funda da meta do adversário. O Galvez, não desistindo da partida, teve algumas chances de igualar o placar, mas todas elas morreram nas mãos do goleiro Théo. Nos acréscimos, João Gabriel confirmou a classificação após receber passe limpo de Paulista na entrada da grande área.

Com a classificação, o Guarany de Sobral enfrenta o Campinense nas oitavas de final da Série D. Outro time cearense que também está nas oitavas é o Atlético Cearense. A Águia da Precabura venceu o Juazeirense-BA nos pênaltis no último sábado e joga diante do Paragominas na próxima fase do certame.

