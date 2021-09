Secretaria da Saúde faz reunião para discutir protocolo de evento-teste com público no Castelão

Após autorização do governador Camilo Santana, Sesa promoveu encontro com órgãos e clubes para debater protocolos de evento-teste do futebol, que ainda não tem partida e data definidas

Na tarde desta terça-feira, 21, a Secretaria de Saúde (Sesa) do Governo do Estado do Ceará promoveu reunião para discutir os protocolos do evento-teste com presença de público na Arena Castelão em jogo de futebol, apurou o Esportes O POVO. O encontro definiu que os clubes deverão enviar um pedido à pasta com o protocolo específico de cada partida em que pretendam receber torcida.

Além de representantes da secretaria, também participaram membros do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Vigilância Sanitária, Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv), administração da Arena Castelão e associação dos cronistas esportivos. Ceará, Fortaleza e Ferroviário foram os clubes presentes, além da Federação Cearense de Futebol (FCF).

Na última sexta-feira, 17, o governador Camilo Santana anunciou a autorização para realização do evento-teste. De acordo com o decreto estadual publicado no dia 18, a capacidade liberada é de 10% do público - cerca de 6 mil torcedores -, com acesso autorizado para pessoas que tenham tomado as duas doses da vacina para Covid-19.

A partida em que será realizado o evento-teste será escolhida pela FCF, que mantém contato com as equipes para chegar a uma definição. No próximo dia 28, Ceará e Fortaleza participarão de reunião com os clubes da Série A para debater outra vez a presença de público nos jogos da competição.

No último encontro, as 19 equipes votaram pela liberação apenas quando houver autorização para todos os participantes - o Flamengo-RJ não participou. Caso haja nova decisão acerca da situação no Brasileirão, o Leão já poderia receber torcedores diante do Atlético-GO, no dia 2 de outubro, enquanto o Vovô poderia ter público contra o Internacional-RS, no dia 6 do mesmo mês.

Com o cenário de indefinição na elite, o jogo entre Fortaleza e Atlético-MG, pela semifinal da Copa do Brasil, desponta com boas chances de receber público - a Prefeitura de Belo Horizonte já deu aval para jogos com público.

