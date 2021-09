Ferroviário enfrenta o Paysandu querendo encerrar sequência sem vitórias na Série C

O Coral está a sete jogos sem vencer, com seis empates e uma derrota. A partida será a estreia de Anderson Batatais no comando do Tubarão da Barra

Ferroviário e Paysandu-PA se enfrentam nesta segunda-feira, 13, às 15 horas, na Cidade Vozão, em Itaitinga (CE), em confronto que pode definir o rumo do Tubarão da Barra na reta final da primeira fase da Série C. Será a estreia do treinador Anderson Batatais sob o comando do Ferrão, que chega com o objetivo de classificar o Coral para a segunda fase da Terceirona e encerrar a sequência de sete partidas sem vitórias na competição.

No primeiro turno, o Ferrão venceu a equipe paraense por 2 a 0, com gols de Denílson, contra, e Gabriel Silva. Na época, o Tubarão ainda derrotou o Manaus-AM na rodada seguinte e assumiu a liderança do torneio. Desde então, o Coral não conseguiu conquistar novas vitórias. São sete partidas consecutivas sem um triunfo, sendo seis empates e uma derrota, o que ocasionou a demissão de Francisco Diá e a contratação de Anderson Batatais para a comissão técnica.

Atualmente na sexta colocação, com 20 pontos, o Ferroviário pode retornar ao G-4 do Grupo A ainda nesta rodada. Para que isto aconteça, é necessário, além da vitória coral, torcer para que o Volta Redonda-RJ e o Botafogo-PB percam suas partidas. A equipe carioca enfrenta o vice-lanterna Jacuipense-BA, enquanto os paraibanos encaram o Manaus-AM, líder da competição.

O Paysandu-PA, por outro lado, vem em uma crescente no torneio. Nos últimos seis jogos, o Papão venceu três, empatou dois e perdeu apenas um. A equipe comandada pelo treinador Roberto Fonseca está na segunda colocação do Grupo A, com 24 pontos, quatro a mais que o Ferroviário.

Com três rodadas restantes para o término da primeira fase, o Tubarão da Barra precisa, segundo o estatístico e comentarista da rádio O POVO CBN, Thiago Minhoca, de pelo menos seis pontos para conseguir a classificação aos quadrangulares da segunda fase, ou seja, duas vitórias. Vencer o Paysandu-PA, portanto, é fundamental para que o Coral consiga alcançar a meta necessária.

O Ferroviário tem um único desfalque confirmado para a partida. O volante Wesley Dias, titular absoluto durante a campanha do Ferroviário na Série C, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e fica de fora do confronto desta segunda-feira, 13.

Ficha Técnica



Ferroviário x Paysandu



Ferroviário

4-3-3: Rafael; Polegar, Vitão, Richardson e Emerson; Emerson Souza, Sousa Tibirii e Reinaldo; Dioguinho, Edson Cariús e Gabriel Silva (Adilson Bahia). Técnico: Anderson Batatais



Paysandu

4-4-2: Victor Grampola; Leandro Silva, Denilson, Victor Sallinas e Diego Matos; Paulo Roberto, Marino, Marlon e Ruy; Luan Santos e Rafael Grampola. Técnico: Roberto Fonseca.



Local: Cidade Vozão, em Itaitinga (CE)

Data: 13/9/2021

Horário: 15 horas (horário de Brasília)

Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE)

Assistentes: Rodrigo Guimarães Pereira (SE) e Daniel Vidal Pimentel (SE)

Transmissão: DAZN

