Ferroviário pode retornar ao G-4 do Grupo A da Série C; veja possibilidades

O Tubarão da Barra precisa vencer o seu confronto diante do Paysandu-PA e torcer por tropeços do Volta Redonda-RJ e Botafogo-PB

Ferroviário e Paysandu-PA se encontram nesta segunda-feira, 13, às 15 horas, na Cidade Vozão, em Itaitinga (CE), e o confronto pode definir os rumos do Tubarão da Barra na Série C do Campeonato Brasileiro. Atualmente na sexta colocação, com 20 pontos, o Coral pode retornar ao G-4 do Grupo A caso consiga a vitória diante dos paraenses. Para isso, é preciso que o Volta Redonda-RJ (4º) e o Botafogo-PB (5º), ambos com 22 pontos, não vençam seus jogos na rodada.

Com três partidas restantes para o fim da primeira fase, o Tubarão enfrenta, além do Paysandu-PA (2º), o Manaus-AM (1º), fora de casa, e o Floresta (8º), no Raimundão, em Caucaia (CE). Segundo o estatístico e comentarista da rádio O POVO CBN, Thiago Minhoca, o Ferrão necessita de pelo menos seis pontos para conseguir a classificação aos quadrangulares da segunda fase, ou seja, duas vitórias.

Sobre o assunto Novo técnico do Ferroviário, Anderson Batatais ressalta projeto do clube

Novo técnico do Ferroviário, Anderson Batatais é regularizado e garante estreia contra o Paysandu

Vitão avalia duelo entre Ferroviário e Paysandu pela Série C como uma final

Para retornar a zona de classificação do Grupo A nesta rodada, o Ferroviário precisa, além de vencer o seu confronto, torcer para que Volta Redonda-RJ e Botafogo-PB percam suas partidas. A equipe carioca enfrenta o vice-lanterna Jacuipense-BA, no estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA), enquanto os paraibanos vão até o estádio Ismael Benigno, em Manaus (AM), encarar o líder da competição, o Manaus-AM.

Caso o Ferroviário vença e o Volta Redonda-RJ e o Botafogo-PB empatem, os times ficam iguais em pontuação (23) e em número de vitórias (5), primeiro critério de desempate. A posição na tabela, então, será decidida através do saldo de gols. O Coral tem grande desvantagem neste quesito em relação aos seus concorrentes. Enquanto o Voltaço e o Belo possuem saldo positivo de cinco gols, o Tubarão da Barra tem saldo negativo de menos um.

Uma derrota do Tubarão, no entanto, pode deixar a equipe comandada por Anderson Batatais em situação delicada na competição. No pior cenário, uma vitória do Volta Redonda-RJ e do Tombense-MG (3º) deixariam o Coral a cinco pontos do G-4, com duas rodadas restantes.

Floresta pode beneficiar o Ferroviário

O Verdão tem chances remotas de classificação para a segunda fase. Na oitava colocação com 16 pontos, o Floresta está a seis pontos do Volta Redonda-RJ, quarto colocado. O objetivo é se distanciar da zona de rebaixamento. Santa Cruz-PE (10º), com 11 pontos, e Jacuipense-BA (9º), com 12, ainda podem alcançar a equipe cearense.

Na rodada, o Floresta enfrenta o terceiro colocado Tombense-MG, neste domingo, 12, às 11 horas, no estádio Antônio Guimarães, em Tombos (MG), e caso vença, irá ajudar o Ferroviário na tabela. O time mineiro está com 23 pontos e é um concorrente direto do Tubarão da Barra por uma vaga no G-4 do torneio.



Tags