Vitão avalia duelo entre Ferroviário e Paysandu pela Série C como uma final

Sob o comando do novo treinador da equipe, Anderson Batatais, o Ferroviário segue se preparando para o duelo decisivo diante do Paysandu-PA, que acontece segunda-feira, 13, às 15 horas, na Cidade Vozão, em Itaitinga (CE), pela 16º rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Na tarde desta quinta-feira, 9, as atividades no Elzir Cabral foram divididas em duas etapas. Os atletas iniciaram os trabalhos físicos com o preparador Zé Mário na academia Valdir Sampaio. Na sequência, já no gramado, o técnico Anderson Batatais comandou um trabalho tático onde buscou dos atletas intensidade nas ações defensivas e ofensivas. O treino foi concluído com finalizações ao gol.

O zagueiro Vitão avaliou a partida diante do vice-líder Paysandu-PA e também os primeiros dias de trabalho do novo comandante coral. "O Batatais vem implementando o seu estilo de jogo que ele quer que a gente tenha na partida. O grupo está entendendo bastante o que ele quer que a gente faça dentro de campo. É um jogo difícil, uma final. Nossa semana está sendo muito boa, é trabalhar para conseguirmos nosso objetivo."

Atualmente na sexta colocação, com 20 pontos, o Tubarão da Barra está a dois pontos do Volta Redonda-RJ, quarto colocado. Com três rodadas restantes, o Coral precisa, segundo o estatístico e comentarista da rádio O POVO CBN, Thiago Minhoca, de pelo menos seis pontos para conseguir a classificação aos quadrangulares da segunda fase. Além do Paysandu-PA, o Ferroviário ainda enfrenta o Manaus-AM (1º) e o Floresta (8º).

