Sem feriado! Anderson Batatais chega a Fortaleza e inicia os trabalhos no Ferroviário

O novo técnico do Ferroviário, Anderson Batatais, desembarcou em Fortaleza no começo da tarde desta terça-feira, 7, e já foi direto para a sede coral, na Barra do Ceará, onde comanda o primeiro treino com o elenco do Tubarão. Ele terá seis dias para trabalhar com o grupo até a estreia, próxima segunda, 13, em casa.

Vieram junto com Anderson o preparador físico Zé Mário e o analista de desempenho Filipe Rayol. O auxiliar técnico, Caé Cunha, reside em Fortaleza, portanto se apresentará direto no estádio Elzir Cabral. Com apenas três jogos confirmados pela frente, a nova comissão técnica do Ferroviário tem a missão de classificar o time para a segunda fase da Série C do Brasileiro.

A três rodadas do fim da primeira fase, o Tubarão ocupa a 6ª colocação, com 20 pontos. O último time do G-4, o Volta Redonda, possui 22 pontos e o líder Manaus soma 24. Dos nove pontos que o time coral ainda disputa, seis são contra concorrentes diretos, no caso, Paysandu e Manaus.

Para o comentarista da rádio O POVO CBN, Thiago Minhoca, o Ferrão precisa de pelo menos seis pontos para conseguir classificação aos quadrangulares da segunda fase. “Para subir, tem dois jogos direitos, contra Paysandu e Manaus, e ele (Ferroviário) não pode perder nenhum dos jogos e tem que ganhar pelo menos um; tem que fazer de quatro e seis pontos contra essas duas equipes para ter a possibilidade de ter a classificação contra o Floresta na última rodada. (Para classificar são) seis pontos, o mínimo, sete talvez seja o necessário e nove para garantir a classificação sem depender de ninguém", acredita.

Apesar de ter o mando de campo, o Ferroviário não enfrenta o Paysandu no Elzir Cabral, mas na Cidade Vozão, em Itaitinga, na próxima segunda, às 15 horas.



