Floresta perde para o Altos-PI em casa na Série C

O Floresta foi derrotado pelo Altos-PI por 2 a 1, no Franzé Morais, no Grupo A, pela 15ª rodada da Série C. O Verdão vinha de três jogos sem derrotas – uma vitória e dois empates – e o revés estacionou os cearenses nos 16 pontos. Apesar de estar na oitava colocação, uma acima da zona de rebaixamento, a matemática ainda permite o Lobo sonhar em terminar a fase de grupos no G-4.

Com as duas equipes querendo se distanciarem do Z-2 e se aproximarem do G-4, o Floresta era o sétimo colocado e tinha um ponto mais que o adversário, o Jacaré do Piauí, que ocupava a oitava posição. O Altos-PI abriu o placar com Betinho no final do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Verdão chegou a empatar com Flávio Torres, mas Betinho, novamente, marcou e deu números finais ao confronto, invertendo as posições das equipes na tabela.

Mesmo se mantendo com 16 pontos, o Lobo da Vila Manoel Sátiro ainda tem chances de terminar a Série C entre os quatro mais bem colocados do Grupo A, apesar de remotas. Faltando três jogos para o fim da fase de grupos, o Floresta ainda pode chegar aos 25 pontos. Dentre os clubes do G-4, só a Tombense-MG pode chegar aos 25 nesta rodada.



