Berguinho quer que o Ferroviário se imponha contra o Tombense-MG, pela Série C

Na próxima quinta-feira, 19, a partir das 11 horas, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgará o recurso voluntário do Ferroviário acerca do pedido de anulação do jogo contra o América-MG, pela segunda fase da Copa do Brasil, em razão de erro da arbitragem na disputa de pênaltis. O clube coral pretende esgotar todas as instâncias esportivas para depois recorrer à Justiça Comum.

No duelo disputado no dia 14 de abril, no Independência, em Belo Horizonte, o Tubarão empatou em 1 a 1 no tempo normal. Nas penalidades, converteu a primeira cobrança com o atacante Adilson Bahia, mas a arbitragem comandada pelo paulista Vinicius Gonçalves Dias Araújo não viu a bola atravessar a linha e não validou o gol. O Coelho venceu a disputa por 3 a 2 e avançou no torneio.

Leia mais Lateral-direito Polegar retorna ao Ferroviário e deve se apresentar ao time nesta terça-feira

Ferroviário possui mesma média de gols que equipes do Z-2 da Série C

A despedida do mata-mata nacional fez a equipe da Barra do Ceará deixar de faturar premiação de R$ 1,7 milhão. O fato deixou o técnico Francisco Diá e o presidente Newton Filho na bronca.

Ainda em abril, o mandatário coral visitou a sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e discutiu o lance com o presidente da Comissão de Arbitragem, Leonardo Gaciba, além de ter sido recebido pelo então dirigente em exercício da entidade, Rogério Caboclo.

O clube, então, encaminhou o pedido de anulação do confronto ao STJD e recebeu apoio da Federação Cearense de Futebol (FCF), que consta como terceiro interessado na ação, além do América-MG. O presidente do Tribunal, Otávio Noronha, indeferiu o pedido, o que levou o Ferroviário a recorrer por meio do recurso voluntário.

Em meio à disputa nos tribunais, o Tubarão luta por uma vaga no G-4 do Grupo A da Série C para avançar à próxima fase em busca do acesso. A equipe comandada por Diá ocupa a sexta posição, com 18 pontos, a dois pontos de distância do líder Botafogo-PB.

O próximo compromisso coral será diante da Tombense-MG, sábado, 21, às 15 horas, no estádio Elzir Cabral, pela 13ª rodada da competição.

Gafe em edital

O STJD cometeu uma gafe ao se referir ao clube cearense no edital de citação e intimação do julgamento da próxima quinta: "Ferroviário FC". O correto, na verdade, é Ferroviário Atlético Clube.

Tags