Ferroviário inicia os preparativos para o confronto contra o Tombense-MG, pela Série C

Números defensivos de primeiro colocado e ofensivos de times na zona de rebaixamento: assim se desenha o desempenho do Ferroviário na Série C do Campeonato Brasileiro. Comandada por Francisco Diá, o Tubarão da Barra sofreu apenas sete gols nas 12 partidas que disputou até o momento. O desempenho na defesa é o melhor do campeonato, ao lado do Botafogo-PB, líder do Grupo A.

Não à toa. Desde o começo do certame, poucas mudanças foram feitas do setor defensivo coral. Tendo como base Rafael, Lázaro, Vitão, Richardson e Emerson, além do goleiro Jonathan, o time produziu bons números e, por apresentar consistência, viveu poucas alterações nessa formação na competição. Entre as 12 rodadas, o lateral-direito Lázaro ficou de fora apenas de uma, assim como o zagueiro Vitão, que só não participou do embate diante do Altos-PI por estar suspenso. Somente na lateral esquerda que houve maior alteração, já que Madson participou dos seis primeiros jogos do Tubarão e Emerson assumiu a vaga desde então.

A realidade do meio de campo e do ataque é diferente. Nenhum atleta foi titular dos 12 jogos disputados pelo time comandado por Diá. Os atletas com maior número de jogos são o volante Wesley Dias, também capitão do time, e o atacante Gabriel Silva, ambos com dez partidas disputadas. A tendência de trocas, inclusive, vai se acentuar, porque o homem de frente rompeu os ligamentos do tornozelo e deve ficar de molho por mais 40 dias.

Com exceção desses dois jogadores, nenhum outro jogador ofensivo foi titular por mais de nove partidas pelo time. A justificativa de tantas mudanças é o baixo números de gols do Ferroviário na competição. São apenas oito gols marcados em 12 jogos, desempenho igual ao do Jacuipense-BA, nono colocado do Grupo A — abrindo o Z-2 da chave. A equipe sequer possui alguém que se destaque na artilharia. O jogador com maior número de gols é o atacante Gabriel Silva, com apenas dois tentos marcados e este está contundido.

Foi para melhorar este cenário que a diretoria buscou repatriar o centroavante Edson Cariús. Ídolo do clube, o atacante voltou com a expectativa de melhora dos números ofensivos do Tubarão, mas ainda não balançou as redes para o time coral e as atuações não têm empolgado o torcedor.

Na semana passada, o time anunciou duas contratações para o setor ofensivo, o atacante Mário Sérgio e o meia-atacante Dioguinho. A ideia é que os dois contratados melhorem o desempenho ofensivo da equipe, mas a resposta precisa ser rápida, já que a fase de grupos da competição conta com apenas mais seis jogos. O primeiro deles, válido pela 13ª rodada, será no próximo sábado, 21, quando o Ferroviário enfrenta o Tombense-MG às 15h, no estádio Elzir Cabral, na Barra do Ceará.

