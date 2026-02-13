Ceará fecha a contratação do lateral-esquerdo Sánchez, do Noroeste

Ceará fecha a contratação do lateral-esquerdo Sánchez, do NoroesteCria das categorias de base do clube, o atleta de 30 anos retorna ao Vovô após dez temporadas, para a disputa da Série B
Após fechar com o atacante Wendel Silva e o zagueiro Luiz Otávio, do Mirassol, nesta quinta-feira, 12, o Ceará acertou a contratação de Sánchez, lateral-esquerdo de 30 anos, para reforçar o seu sistema defensivo. Cria das categorias de base do Vovô, o jogador retorna a Porangabuçu após dez temporadas longe do clube.
Sánchez será integrado ao time alvinegro depois do fim do Campeonato Paulista. O lateral-esquerdo está no Noroeste-SP desde o começo de 2026 e foi contratado após defender o Volta Redonda-RJ por três anos. Destaque no Campeonato Paulista, o jogador disputou sete partidas até aqui e deu uma assistência.
Apesar do negócio ter sido concretizado no penúltimo dia hábil para novas inscrições no Cearense, o lateral só chega ao Alvinegro para a disputa da Série B. Isto porque o Noroeste liberará o jogador apenas ao final do Paulistão.
Sem tantas oportunidades no time principal do Ceará no ínicio da carreira, Sánchez subiu ao profissional em 2014 e permaneceu até 2016, quando acertou sua saída para a Cabofriense-RJ. Com o emblema preto e branco, ele realizou somente 13 partidas.
Caso não haja saídas até o início da Segundona, o Vovô contará com três laterais-esquerdos para a disputa de seu principal certame na temporada. Além do recém-contratado, o técnico Mozart terá como opções Fernando e Eric Melo.
