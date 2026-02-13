Ceará acerta a contratação do zagueiro Luiz Otávio, do Mirassol

Ceará acerta a contratação do zagueiro Luiz Otávio, do MirassolAtleta de 33 anos possui passagens por Botafogo-SP, Bahia e Chapecoense. Ele chega como o terceiro reforço para a zaga alvinegra
O Ceará acertou na noite desta quinta-feira, 12, a contratação de mais um zagueiro para reforçar o seu sistema defensivo. Luiz Otávio, agora ex-Mirassol, chega a Porangabuçu como o terceiro reforço para a zaga alvinegra em 2026. A informação foi divulgada inicialmente pelo Futebolês e confirmada pelo Esportes O POVO.
O atleta chega sem custos ao Vovô com contrato até o final de 2026, com opção de renovação por mais um ano. Além dele, Júlio César, ex-América-MG, e Ronald, ex-Maringá, firmaram vínculos com o Ceará para a disputa da temporada.
Com isso, o Alvinegro chega a seis zagueiros no elenco, contando com Pedro Gilmar, Éder e o outro Luiz Otávio, ídolo do clube que se recupera de lesão e que vai para o seu décimo ano defendendo a camisa preta e branca.
Relevante em suas passagens por Bahia (2021-2022) e Chapecoense (2018-2021), o jogador de 33 anos foi treinado por Mozart, no Mirassol, em 2024. Pelo Leão Caipira, ele acumulou 113 jogos, em duas passagens diferentes, e marcou seis gols.
A expectativa da cúpula alvinegra é que Luiz Otávio seja regularizado até o dia de hoje, 13/2, para disputar a reta final do Campeonato Cearense. O time de Porangabuçu ainda corre contra o tempo para inscrever o atacante Wendell Silva e o lateral-esquerdo Sánchez, cria das categorias de base do Vovô, que retorna após dez anos longe do escrete alencarino.
