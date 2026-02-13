Ceará acerta a contratação do zagueiro Luiz Otávio, do Mirassol

Luiz Otávio durante treinamento pelo Mirassol / Crédito: JP Pinheiro/Agência Mirassol

O Ceará acertou na noite desta quinta-feira, 12, a contratação de mais um zagueiro para reforçar o seu sistema defensivo. Luiz Otávio, agora ex-Mirassol, chega a Porangabuçu como o terceiro reforço para a zaga alvinegra em 2026. A informação foi divulgada inicialmente pelo Futebolês e confirmada pelo Esportes O POVO. Siga o canal "Esportes O POVO" no WhatsApp O atleta chega sem custos ao Vovô com contrato até o final de 2026, com opção de renovação por mais um ano. Além dele, Júlio César, ex-América-MG, e Ronald, ex-Maringá, firmaram vínculos com o Ceará para a disputa da temporada.